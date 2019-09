O tři centimetry prošel do finále. A v něm jamajský zázrak létal

O zlatu pro Echevarríu se téměř nepochybovalo.

„S ničím jiným se nespokojím, přijel jsem pro titul mistra světa,“ prohlašoval mladičký Kubánec.

Měl na to plné právo.

Byl nejlepším skokanem sezony. Za poslední dva roky se dvakrát (s nedovolenou podporou větru) na centimetry přiblížil bájnému světovému rekordu Mikea Powella.

„A jednou ho taky překoná, o tom nepochybujte,“ tvrdil sám velký Powell.

Jenže v sobotu večer to na Chalífově stadionu v Dauhá nebyla noc Juana Miguela Echevarríi. Musel se sklonit před Jamajčanem s dredy ve vlasech, který šokoval všechny.

Už úvodním pokusem dolétl Tajay Gayle předaleko - na 846 centimetrů. Vytvořil si nový osobní rekord a možná tím Echevarríu i trochu zaskočil.

Ten pak doskočil na 834 centimetrů a dál to nešlo.

Další psychické rány pro Kubánce pak přišly ve třetím a čtvrtém pokusu, kdy se před něj dostal i Američan Jeff Henderson a Gayle navíc ke svému maximu přidal dalších 23 centimetrů.

Jamajský dálkař Tajay Gayle při svém pokusu na mistrovství světa v Dauhá

Ten veleskok zvedl ze sedaček všechny fanoušky na stadionu, včetně Powella. „Bang,“ smál se a tleskal v hledišti Američan.

„Byl to vážně perfektní skok, lépe už to ani vyjít nemohlo,“ popisoval pak po závodě Gayle. Na jeho 869 centimetrů už nikdo neměl odpověď. Poslední dva pokusy už tak čerstvý mistr světa vynechal.

Skákat nemusel, jeho práce skončila.

O šílených 30 centimetrů se stal novým mistrem světa. Prvním jamajským na tomto šampionátu.

„Soustředil jsem se pouze na jedinou věc - aby mě nic kromě skoku samotného nerušilo. V kvalifikaci se mi to nedařilo, teď ano. Jsem první Jamajčan, který domů přiveze zlato ze skoku do dálky,“ radoval se.

Vzal si jamajskou vlajku a užíval si sílu okamžiku. Obcházel stadion, tančil, bavil se, řádil s fanoušky. Mezitím už mu na Twitteru blahopřál jeho nejslavnější krajan - Usain Bolt.

„Gratulace ke zlatu, Tajayi,“ napsala legenda.

A Echevarría? Jen seděl na bílé židli u dálkařského sektoru, zabalený do kubánské vlajky. Utíral si pot z čela, zatleskal a kroutil hlavou.

Pro stříbro do Dauhá nepřijel.

Finále na poslední chvíli

Ve finále přitom Gayle vůbec nemusel být.

V páteční kvalifikaci se trápil, po dvou pokusech byl mimo elitní dvanáctku a reálně hrozilo, že pro něj šampionát skončí hned první den.

Třetím pokusem pak ale dolétl alespoň na 789 centimetrů, čímž se vklínil na poslední, dvanáctou příčku. O pouhé tři centimetry prošel do finále.

„Upřímně? Nešlo to tak, jak bych si přál. Ale jsem si jistý, že do zítřka to spravím. Vím, že se mi to dneska moc nepovedlo, ale nemůžeme mě kvůli tomu odepsat. Jsem ve finále, a to je důležité,“ ujišťoval.

Byl to jeho vůbec nejhorší výkon roku.

Sedmkrát už letos dolétl za 820 centimetrů a teď se tak trápil v kvalifikaci.

Přitom s koučem Paulem Francisem před šampionátem pilovali techniku. „Dost jsme se jí věnovali. A také letové fázi,“ popisoval.

Zároveň všechny přesvědčoval, že není nervózní. Že s ním první světový šampionát opravdu nic nedělá.

„Celou sezonu skáču proti těm stejným lidem. Pro mě se nic nemění. Nevydařená kvalifikace je čistě moje chyba. To není o tom, že bych byl nervózní z toho, že jsem na mistrovství světa. Jsem si jistý, že ve finále všechno klapne, že stejnou chybu neudělám,“ ujišťoval.

V dálce rozkvetl

Kde se vlastně vzal?

Není to žádný no-name atlet. Není to ani nic podobného, jako když se jamajský bob dostal na zimní olympiádu.

Atletice se věnuje odmala.

Zvládne stovku za 10,42, dvoustovku pak za 21,18 a třeba do výšky přeskočí dva metry.

I proto chvíli zkoušel i desetiboj, než přišel na univerzitu, kde se ho ujal současný kouč Paul Francis a udělal z něj dálkaře.

„Díky tomu úplně rozkvetl,“ usmívá se Francis.

Gayle se každým rokem trpělivě zlepšoval.

A nepřeskakoval.

Ve výsledkových listinách stoupal pomalu, ale rok co rok ke svému jménu přidal pár centimetrů, postupně sílil, získával zkušenosti.

Skok do dálky na MS v Dauhá ovládl Tajay Gayle z Jamajky (uprostřed), druhý skončil Američan Jeff Henderson (vpravo), bronz získal Juan Miguel Echevarría z Kuby.

„Publikum chce vidět medaile. Nezajímá ho, že talent musí pomalu růst, zlepšovat se, aby pak ve sportu nějakou dobu vydržel,“ popisoval Francis. On si ale prosadil svou.

Na svého svěřence nespěchal a Gayle se díky tomu postupně zlepšoval:

Rok 2014 - 618 centimetrů.

Rok 2015 - 654 centimetrů.

Rok 2016 - 754 centimetrů.

Rok 2017 - 800 centimetrů.

Rok 2018 - 824 centimetrů.

Za poslední dvě sezony se vyšvihl mezi nejlepší dálkaře světa.

„A myslím, že letos si ho lidé už konečně všimnou,“ věštil letos na jaře jeho kouč Francis. „Budeme doufat, že se nezraní, že všechno proběhne tak, jak má, a on bude moct trénovat a pak vše ukázat v Dauhá.“

Jeho slova se splnila do puntíku.

Kluk, který nemá žádné atletické idoly a většinu roku tráví na Jamajce, se v sobotu večer stal mistrem světa.

Jak že to oslaví?

„Nevím, třeba se podívám na film,“ usmál se hrdina dne.