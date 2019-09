Chyba na překážce mi sebrala pár míst. Ale jsem spokojený, říká Müller

Jste spokojenější než po rozběhu?

Oproti rozběhu, ve kterém jsem udělal víc chyb, spokojený určitě jsem. Ale na čtvrtce překážek se počítá každá chyba, každá chyba stojí síly, stojí desetiny. Mně se to stalo bohužel už na třetí překážce, takže mi to určitě sebralo pár míst.

Co tam byl za problém?

Já moc nevím. Myslím, že jsem byl moc daleko, a proto jsem na tu překážku nedolít. O to víc jsem pak zabíral v té druhý polovině. Ale chybami se člověk učí a tohle je vrchol všeho, takže já jsem spokojený.

Byl jste před semifinále klidný? Věděl jste, že máte splněno?

Něco se říká po rozběhu, ale když se prostě běží po boku takových es, jako je Samba a Rai Benjamin, tak tam ta nervozita taky je.

Velký zážitek?

Pro mě je to supr zážitek. Já je vlastně obdivuju, jsou to kluci podobně starý jako já a jsou na hraně světového rekordu. Za mě je to obrovská čest běžet po jejich boku.

Sledoval jste ve svolavatelně, co dělají?

Já se většinou koukám na rozcvičení, co dělaj. Abych to od nich třeba odkoukal, co dělají dobře, co dělají špatně. Ale jak říká trenér, nezávodíme se soupeři, ale závodíme sami se sebou.

Kam vás může tahle sezona katapultovat? Je to velká motivace směrem k příštímu olympijskému roku?

Určitě se o olympiádu s trenérem pokusíme. Budeme se připravovat hlavně na mistrovství Evropy v Paříži, ale olympiáda je taky na dosah. Ještě ale budu muset trochu zapracovat.

Vidíte pondělní finále jako vrchol šampionátu?

Určitě je to vrchol mistrovství, akorát je škoda, že jsou tam jenom ti tři (Warholm, Samba, Bejnamin). Za nimi je vteřina, vteřina a půl rozdíl a pak je tam zbytek světa. Určitě to bude zážitek, ale škoda, že tam není víc vyrovnaných lidí.

Kdo myslíte, že vyhraje?

Za mě určitě Karsten Warholm.