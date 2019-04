Nohy z olova, jako bych měla úpal. Aneb návrat překážkářky Pearsonové

„Po závodě jsem se cítila, jako bych měla úpal. Nohy jsem měla jako z olova a prostě jsem musela pryč,“ řekla dvaatřicetiletá Australanka. „Jsem zklamaná, ale letos budu rozhodně svoje tělo poslouchat,“ dodala mistryně světa z let 2011 a 2017.

Pearsonová musela v roce 2016 vzdát obhajobu olympijského zlata z Londýna kvůli natrženému stehennímu svalu. Vloni pak přišla kvůli zranění Achillovy šlachy o start na Hrách Commonwealthu i o celou sezonu. Nyní je ale odhodlaná zabojovat o třetí zlato z mistrovství světa, které letos v říjnu hostí Dauhá.

„Tohle byl můj první závod po 14 měsících a většina z těch 14 měsíců byla rehabilitace, abych se mohla vrátit k tréninku,“ popsala uplynulý rok a dodala, že na rychlosti začala pracovat na podzim. „Tělo mi říká: ‚Nedělej to, teď běžet nemusíš, máš ještě šest měsíců do mistrovství světa‘,“ naznačila svou hlavní prioritu. Pokud zdraví dovolí, kariéru by si ráda protáhla alespoň do olympijských her v Tokiu v příštím roce.