Překážkářka Jíchová zvítězila v Poznani v rekordu mítinku

I když proměnila i čtvrtý letošní start ve své hlavní disciplíně ve vítězství, se svým vystoupením spokojená nebyla. „Špatná technika, špatný rytmus. Špatných 350 metrů, dobrých posledních 50 metrů. Příště lépe,“ uvedla Jíchová na Instagramu. Další start na překážkách ji čeká na Zlaté tretře v Ostravě.

V závodu na 1500 metrů doběhla druhá Kristiina Mäki. Česká rekordmanka nestačila časem 4:06,49 jen na domácí Martynu Galantovou, která byl o sekundu rychlejší.

„Od začátku jsem šla druhá za vodičku a měla jsem tam trochu díru, takže jsem chvíli táhla většinu, což je takové nepříjemné. Když mě holky předběhly zhruba před kilometrem, tak jsem to zvládla udržet,“ uvedla Mäki v tiskové zprávě.

„Myslím, že jsem měla na to vyhrát, ale na druhou stranu jsem se stříbrem spokojená. Byl to dobře bodovaný mítink, takže do žebříčku budou dobré body a čas taky nebyl špatný,“ dodala finalistka olympijských her v Tokiu.

Na mužské patnáctistovce skončil Filip Sasínek čtvrtý v nejlepším letošním českém čase 3:38,06. Hned za ním finišoval jednadvacetiletý Jakub Davidík a vylepšil si osobní rekord na 3:38,18, díky kterému se posunul na osmé místo českých historických tabulek.

Svůj nejlepší výkon v sezoně předvedl i Filip Šnejdr, který byl na osmistovce čtvrtý za 1:46,52.