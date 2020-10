Londýn se těší na maratonský souboj, ředitel závodu odhání déšť

Na uzavřeném okruhu bez diváků má silné obsazení i ženské pole, kterému vévodí světová rekordmanka Brigid Kosgeiová. Pořadatelé se obávají předpovědi, která avizuje déšť.

Olympijský šampion Kipchoge bude útočit na páté vítězství v Londýně. Loni vylepšil traťový rekord na 2:02:37, čímž o necelou minutu zaostal za vlastním světovým rekordem 2:01:39. Trojnásobný olympijský šampion na dráze Bekele se historickému maximu loni v Berlíně přiblížil na dvě sekundy, ale vzájemné maratonské souboje zatím ve všech čtyřech případech vyhrál Kipchoge.

Do Londýna přiletěl Keňan v dobré pohodě. „Jsem velmi šťastný, že jsem tady a budu po dlouhé době zase závodit s Kenenisou. Bude to skvělé užít si znovu závod a přinést nějakou naději,“ poznamenal pětatřicetiletý Kipchoge s odkazem na rušení závodů kvůli koronavirové pandemii.

Ředitel závodu Hugh Brasher očekává rychlé časy, pokud to počasí dovolí. „Silný déšť nejsou ideální podmínky k zaběhnutí světového rekordu. Takže děláme opak tance na vyvolávání deště. Máme atlety ve skvělé formě, ale všichni trénovali ve specifických podmínkách a počasí neovlivníme. Ale věřím, že to bude neuvěřitelný závod, který si budou lidé dlouho pamatovat. A mohl by být neuvěřitelně rychlý,“ uvedl.

Mezi ženami se světová rekordmanka a obhájkyně londýnského triumfu Kosgeiová utká s úřadující mistryní světa Ruth Chepngetichovou a další keňskou krajankou Vivian Cheruiyotovou, která v Londýně vyhrála v roce 2018.

O závod naopak kvůli pozitivnímu testu na koronavirus před odletem do Británie přišla jednadvacetiletá Etiopanka Degitu Azimerawová. Ta je považována za možnou budoucí hvězdu po té, co loni v Amsterodamu vyhrála ve druhém nejlepším debutantském čase historie 2:19:26.

Všichni závodníci i jejich doprovod jsou izolováni v hotelu nedaleko Londýna, který byl vybrán kvůli rozsáhlému pozemku vhodnému pro trénink. Závodní okruh v St. James’s Parku dlouhý něco málo přes dva kilometry absolvují běžci devatenáctkrát. Diváci ale k trati nebudou mít přístup. „Je to opravdu těžké, ale je důležité, aby všichni zůstali zdraví. Snad se budou dívat v televizi. Tohle je špatná doba pro všechny,“ posteskl si Bekele.

Ženy se v neděli vydají na trať v 8:15 SELČ, muži o tři hodiny později.