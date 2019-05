Nemůžeme hledat druhého Dvořáka, uvědomuje si šéf atletiky Varhaník

A přesně 15. září 2019 za sebou trojnásobný mistr světa a olympijský medailista v desetiboji zabouchne na Strahově dveře. Avšak zatím spíš symbolicky.

„Věřím, že pupeční šňůra mezi Tomášem Dvořákem a českou atletikou se nepřetrhne,“ říká Varhaník. „V přechodném období Tomáš nabídl pomocnou ruku.“

Kdy jste se dozvěděl, že musíte hledat nového šéftrenéra?

Nenarodilo se to ze dne na den. S Tomášem na různých úrovních spolupracujeme od roku 1996 a máme k sobě blízký vztah. V posledních dvou letech jsem ale vnímal, že z jeho strany došlo k naplnění jeho současné role v atletice.

Pokoušel jste se ho opět přesvědčit, aby zůstal?

Rozhodně ne. Spíš oceňuji těch deset let, které Tomáš v pozici šéftrenéra strávil. To datum jsme zvolili symbolicky.

Dvořákův konec přijde 14 dní před startem světového šampionátu v Dauhá, vrcholu sezony. To není problém?

Mohli bychom to takhle posouvat donekonečna: „Ještě počkej po mistrovství světa. A nechceš zůstat do olympiády?“ Nějaké datum jsme prostě vybrat museli. Sezona je zajištěna. Pozice šéftrenéra v individuálních sportech je odlišná oproti třeba hokeji nebo fotbalu, kde by to vypadalo jinak, kdyby těsně před vrcholem roku skončil hlavní trenér.

Tomáš Dvořák na halovém evropském šampionátu v Glasgow.

V čem?

Každý atlet má svého kouče. Role šéftrenéra je kromě motivačních a dalších funkcí přímo v dějišti akce, také o administrativě: zpracovává se dlouhodobá koncepce reprezentace i mládeže, navrhují se nominace, komunikuje se s představiteli světové i evropské atletiky. Vypisují se termíny závodů, aby závodníci stihli splnit případné limity.

Už znáte jméno nástupce?

Vybereme ho ve výběrovém řízení. Stanovíme hodnotící komisi. Musíme na tom v nejbližších týdnech a měsících intenzivně pracovat.

Dvořák platil za obrovskou autoritu. Najdete někoho podobného?

Nemůžeme hledat druhého Tomáše Dvořáka. Ten je jenom jeden. Nechceme ale zůstat bez šéftrenéra, vždy někdo tuto roli zastával. Bylo by smutné, kdybychom v Česku nenašli nástupce.