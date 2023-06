Jsem Čeh, ale ze Slovinska. Nejlepší diskař chce v Ostravě napodobit trenéra

„Po tom závodě v Polsku jsem se cítil trochu unavený, ale každým dnem to je lepší. Několikrát jsem si už hodil, i když zatím ne přímo z diskařského kruhu,“ řekl Čeh. Hned dodal: „Cítím se na velmi dobrý závod.“

V Polsku jste hodil téměř sedmdesát metrů, přičemž skoro nefoukalo. Nač si troufáte v úterý Ostravě?

Věřím v sedmdesát dva metrů (směje se). Ale to naposledy hodil můj trenér Gerd Kanter (estonský olympijský vítěz z roku 2008 – pozn. red.). Těším se, že ho napodobím.



Jak vzpomínáte na Zlatou tretru z roku 2020?

Je to už dlouho. Nevyhrál jsem (zvítězil Švéd Daniel Stahl – pozn. red.), takže si na ten závod moc nepamatuji (usmívá se). Ale vím, že zdejší stadion je skvělý.

Je pro diskaře důležitá kvalita kruhu?

Především nesmí pršet. Když je kruh mokrý, nedokážu dokonale využít svou techniku a může to být i nebezpečné. Pro samotný hod je hodně důležitý i vítr. V Polsku nefoukalo, uvidíme, co v Ostravě. Zatím to vypadá dobře.

Takže nic jiného, než výhru v Ostravě neberete?

Cítím se v životní formě a chci využít každou příležitost ke kvalitnímu výkonu. Vítězství jsou důležitá, ale snažím se pokaždé soustředit i na výkon. A v Ostravě by to mohlo vyjít z obou hledisek.

V srpnu vás v Budapešti čeká obhajoba titulu mistra světa. Je to váš letošní největší cíl?

Jasně, už se Budapešti nemohu dočkat. První cíl jsem si letos už ale splnil – chtěl jsem hodit přes sedmdesát metrů, což se mi povedlo v Estonsku (osobní rekord 71,86).

Někteří odborníci tvrdí, že by na šampionátu z vašeho souboje s Danielem Stahlem mohl vzejít světový rekord, který zatím drží Jürgen Schult výkonem 74,08 metru. Je to reálné?

Možné to je. Ale musí se sejít hodně věcí – počasí, technika, vítr, forma. Když se to povede, není vyloučené, že bychom se ke světovému rekordu mohli dostat. Ostatně ten hod v Estonsku nebyl technicky vůbec povedený a bylo z toho skoro sedmdesát dva metrů.

Jak je vám co by Čehovi v Česku?

(Směje se) Jsem takový slovinský Čech. Ale, ano mé příjmení je na Slovince trochu zvláštní a mnoho lidí se na mě na to ptá. Jsem Čeh, ale Slovinec. Mnozí lidé si však myslí, že mám s Českem něco do činění.

A nemáte?

No... Loni na závodech v Estonsku mě komentátor uvedl větou: A nyní přichází Kristjan Čeh z České republiky! Bylo to vtipné.