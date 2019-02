Bába by mohl po skandálu Uchova dodatečně získat evropský bronz

V Curychu tehdy skončil těsně čtvrtý právě za Uchovem, kterého kvůli zapojení do ruského dopingového programu v pátek potrestala sportovní arbitráž CAS. Ruský atlet se ale ještě může proti jejímu verdiktu odvolat.

Uchov přišel o olympijské zlato z Londýna a má zastavenou činnost na čtyři roky. Navíc byly anulovány všechny jeho výsledky od července 2012 do roku 2015. To se týká i evropského šampionátu v Curychu, kde Uchov díky lepšímu zápisu odsunul Bábu ze stupňů vítězů. Oba skočili napoprvé 230 centimetrů.

Bába by tak mohl dodatečně obdržet svůj pátý cenný kov z velké seniorské akce. „Medaile samozřejmě potěší, byla by to pro mě první z venkovního mistrovství Evropy. Na druhou stranu teď už si to člověk stejně tolik nevychutná,“ uvedl na webu atletického svazu.

Ve sbírce má bronzové medaile z olympijských her 2004 a halového mistrovství světa v témže roce, navíc získal stříbro a bronz na evropských halových šampionátech v letech 2011 a 2013.

Původně „bramborový“ závod v Curychu si dobře pamatuje. „Já byl tehdy i za čtvrté místo docela rád, protože ti lepší tři měli v sezoně naskákáno výrazně lépe,“ vzpomínal čtyřiatřicetiletý Bába, který by v budoucnu rád vedl v Olympu vedle vícebojařů i výškaře specialisty.