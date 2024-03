ONLINE: Halové MS v Glasgow vrcholí. O postup bojují čtvrtkařské štafety

Program třetího dne halového šampionátu otvírají sedmibojaři závodem na 60 m překážek, po něm absolvují během denního bloku ještě skok o tyči. Čeští zástupci Vilém Stráský a Ondřej Kopecký se po čtyřech sobotních disciplínách pohybují na průběžném osmém, respektive desátém místě.

ONLINE: 3. den HMS v Glasgow – denní program Dění ve Skotsku sledujeme v podrobné reportáži.

Do boje o medaile nastoupí trojskokanky. Ve startovní listině chybí šampionka všech velkých akcí z posledních let Venezuelanka Yulimar Rojasová, titul mistryně světa je proto volný. Podle světového žebříčku by k němu měla mít nejblíže Kubanka Leyanis Pérezová Hernándezová, která zároveň drží nejdelší pokus dosavadní sezony 14,86 m.

V 11:25 jsou na řadě rozběhy překážkářek na 60 m. Ve druhém rozběhu se představí i Jiranová. Osmadvacetiletá Češka byla na posledním halovém šampionátu v Bělehradě sedmá, v lednu získala s časem 8,09 už šestý republikový titul.

Deset minut po poledni nastoupí na dráhu štafetové sestavy, nejprve ty mužské a posléze ženské. Češi běží v rozběhu společně s Poláky, Portugalci a Nizozemci, Češky se přímo utkají s týmy Jamajky, Portugalska, Velké Británie a Polska.

Závěr prvního bloku patří výškařům. Český zástupce Štefela svým únorovým výkonem z Třince 2,30 m o pouhé tři centimetry zaostává za nejlepším skokem sezony, o který se dělí Korejec Sanghyeok Woo a Američan Shelby McEwen.

Reprezentant Koreje obhajuje zlato z posledního halového šampionátu v Bělehradu, kde se dostal až na 2,34 m. Naopak chybí všichni tři medailisté z loňského venkovního šampionátu v Budapešti.

Večerní program: Duplantis a štafety

Hned ve 20:00 nastoupí na plochu tyčkaři, mezi nimi i hvězdný Armand Duplantis, který cílí na obhajobu titulu mistra světa z Bělehradu a celkově už na jedenáctou zlatou medaili z vrcholné akce. Rád by také překonal některý z rekordů, které sám stanovil – ať už ten šampionátu v hodnotě 6,20 m nebo světový z loňského září vysoký 6,23 m.

Vedle tyčkařů budou na ploše od 20:15 zápolit dálkařky. Ve startovní listině chybí obhájkyně zlata z Bělehradu Ivana Španovičová i olympijská šampionka Malaika Mihambová. Největší favoritkou tak je Američanka Tara Davis-Woodhallová, která je z přihlášených závodnic nejvýš ve světovém žebříčku a zároveň drží nejdelší skok sezony 7,18 m.

Ve 20:40 absolvují ženy semifinále překážek na 60 m a ve 22:00 poběží o medaile.

Finále štafet se chystá na 21:15 v případě mužů a 21:30 v případě žen.

Následně na dráze vyvrcholí souboj mezi sedmibojaři během na 1000 m.

Medailové boje uzavřou běhy na 800 a 1500 m.