Po zranění pro titul. Výpadek byl ale znát, síly moc nebyly, říká Vondrová

Jak se vám běželo?

Docela dobře, ale síly tam moc nebyly. Asi ten výpadek, možná jsem i moc chtěla. Ale čekala jsem a chtěla jsem lepší čas.

Ještě vás kotník bolí?

Kotník je v pohodě. Ale měla jsem desetidenní výpadek a ten je znát.

Jak se vám zranění stalo?

Byla to moje nešikovnost. Běhaly jsme venku, byla vyhrabaná jenom první dráha a já uklouzla. Byla to čistě moje nešikovnost.

Měla jste ten kotník vyvrtnutý?

Jo jo. Oteklo to, ale naštěstí to nebylo nic vážného. Měla jsem ale deset dní bez kvalitního tréninku a když je člověk ve formě a vypadne, tak je to těžké.

NA MISTROVSTVÍ SVĚTA. Česká čtvrtkařka Lada Vondrová v rozběhu na MS v Dauhá.

I proto jste letos v Ostravě závodila jen v závodě na 400 metrů?

Určitě. Asi bych si na víc netroufla. Rychlostně je to dobré, ale vytrvalost hrozně uteče.

Loni jste kromě čtvrtky absolvovala ještě závod na 200 metrů. Byl to nyní nezvyk?

Byl to hrozný nezvyk. Jak jsem zvyklá pořád závodit, přišlo mi, jak kdybych šla na dráhu po roce. A navíc teď jen jeden závod. Z toho jsem byla úplně nesvá, byla jsem i nervózní a myslím, že se to na mně i podepsalo.

Pomohl vám nový fyzioterapeut Ivan Svědík?

Určitě mi hodně pomohl. Chodím k němu cvičit, kotníky se mi hodně zlepšily, má špičkové vybavení a všechno, o co si řeknu, mi udělá. Cítím se o hodně líp.

Neodrazuje vás od tolika závodů?

Ne, on to nechá na mně. Vím, co dělám a vím, kdy si závody můžu dovolit a kdy ne. Teď jsme to právě vynechali, ale normálně je to pro mě dobrý trénink.

Zvládnete tréninkové manko před halovým evropským šampionátem v Toruni (5.-7. března) dohnat?

Snad jo. Doufám, že to půjde, protože bych tam fakt chtěla uspět. Zranění mě zbrzdilo, takhle to nebude úplně stoprocentní, ale nechám tam všechno.

Takže se vaše ambice v Toruni nemění?

Určitě ne. To by nebylo správné. Budu tam budu chtít předvést to, co ve mně je a nechat tam všechno.

To znamená, že chcete být ve finále?

Určitě.

Nyní jste zaběhla 52,20. Myslíte si, že v Toruni můžete zvládnout i čas pod 52?

Myslím si, že určitě jo. Chtěla jsem tu hranici pokořit už tady, ale byla jsem dost nervózní. Asi jsem moc chtěla, což se projevilo i v běhu. Bylo to takové křečovité, stažené. Ale myslím si, že na čas pod 52 určitě je.

Co říkáte na vaše soupeřky? Třeba Nizozemka Femke Bolová ve středu zaběhla v Toruni čtyřstovku za 50,66.

Ta je jinde, no. Myslím, že ta je jasná, ale pak se dá prát. Je tam díra, jsme tam nasekané, pod 52 moc lidí letos není (4 čtvrtkařky). Ale bude to řežba, halová čtvrtka je i o štěstí, kdo jak seběhne…