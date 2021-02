Titul? Hezký dárek, říká Maslák. Potěšily ho i výkony parťáků ze štafety

Hezký dárek, nemyslíte?

Určitě. Jsem hlavně rád, že to na čtvrtce vyšlo i celému týmu štafety. Že kluci běželi tak famózně (Díky čemuž udělali významný krok k účasti štafety na halovém evropském šampionátu v Toruni).

Maslák si ke třicetinám nadělil šestý český halový titul na dvoustovce Zpravodajství a výsledky

Budete to nějak slavit?

Nebudu, já to nikdy neslavím, moc to nemám rád. Hlavně nesnáším něco plánovat. Většinou, když jsou oslavy, tak to někdo jiný udělá za mě. Sám je nedělám.

Jak se vám v Ostravě běželo?

Rozběh se mi neběžel popravdě nic moc. Ve finále, jak jsem byl předtím nervózní, jestli to kluci na čtvrtce zvládnou, tak to ze mě opadlo a finále se mi běželo famózně.

Co vám závod ukázal?

Myslím si, že je to zase lepší než to bylo. Zase jsem se posunul. Místní dráha sice není tak rychlá jako na Olympu, ale i tak si myslím, že je to dobrá nápověda.

Na začátku února vás v rámci Halové atletické ligy na dvoustovce porazil Jan Jirka. Bral jste to v Ostravě svým způsobem jako odvetu?

Určitě. Každý závod je odveta, každý závod chcete vyhrát. Musím říct, že letos jsem se nejvíc bál, že titul nezískám, že to bude ten nejtěžší závod. Nejen kvůli Janu Jirkovi, ale i Jiřímu Polákovi. Kluci běželi výborně a byl to těžký závod.

Jaké máte nyní před halovým mistrovstvím Evropy v Toruni (5.-7. března) plány?

Zítra letím do Madridu. Ve středu tam závodím, to by měla být má poslední čtvrtka před Evropou. Pak se vrátím a už budeme jen lehce trénovat.

Není teď trochu risk letět do Španělska?

Samozřejmě to risk je. Ale ta nemoc vás může potkat kdekoliv. Je pravda, že už teď se toho bojím. Zatím jsem negativní, musím zaklepat, ale můžu přijet do Toruně a jet hned zpátky…

Na druhou stranu se závod na čtyřstovce před Toruní hodí.

Ano, je to tak. Kdyby nebyl koronavirus, tak bych nad tím ani neuvažoval a automaticky tam jel, protože se to fakt hodí. Takhle jsem nad tím uvažoval a rozhodl se jet.

Jaký čas si myslíte, že by mohl stačit na titul na halovém mistrovství Evropy?

Zatím to vypadá, kdybychom to brali podle tabulek, tak třeba 45,60, 45,70…

Obáváte se, že by mohl přijet i norský fenomén Karsten Warholm?

Před halovou sezonou mi manažer říkal, že by Warholm měl běžet. Trochu se bojím. Teď to teda ale vypadá, že nepojede, ale nemám bližší informace. Uvidí se až podle startovek.

Můžete také v Toruni uvažovat o medaili se štafetou?

Myslím, že určitě. Když se tam dostaneme, tak je to vždycky otevřené. Je tam los o dráhu, plno kontaktu…