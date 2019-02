Sýkora ozdobil první titul osobákem, Klučinová lepší sester Dvořákových

Klučinová triumf v pětiboji suverénně obhájila součtem 4462 bodů, na stupních vítězů ji doplnily Kateřina a Barbora Dvořákovy. Kateřina zkompletovala sbírku medailí po předloňském triumfu a loňském třetím místě.

Juniorský mistr světa z roku 2014 Sýkora absolvoval první víceboj od předloňského zisku titulu mistra Evropy do 23 let. Po promaroděné loňské sezoně měl čtyřiadvacetiletý vícebojař za cíl překonat šestitisícovou hranici a jako sedmému Čechovi v historii se mu to povedlo.

Doležal, který se premiérovým šestitisícovým výkonem blýskl vloni také při zisku titulu (6021), tentokrát nasbíral 5907 bodů. Lukášovi stačilo 5619 bodů na medaili na sedmém šampionátu za sebou. Na startu nebyl kvůli nemoci čtyřnásobný šampion Adam Sebastian Helcelet.

Klučinová po zdravotních potížích v loňské hlavní sezoně suverénně obhájila titul, předtím byla nejlepší i v letech 2011 a 2013. Ve Stromovce nevyhrála jen úvodní překážkovou šedesátku, ziskem 4462 bodů výrazně předčila lednový výkon z Cardiffu a bude čekat, zda obdrží pozvání na halové ME. V evropských tabulkách je šestá, Sýkora je sedmý.