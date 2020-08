Elitní atletické mítinky odstartují s testy na covid-19 a omezeními

Ředitel mítinku v Monaku Jean-Pierre Schoebel se nechal slyšet, že obtížnější přípravy ještě nezažil. „Změnili jsme všechno od logistiky dopravy a ubytování atletů po způsob, jakým bude závod probíhat. Studovali jsme všechno, abychom se ujistili, že zajistíme maximální bezpečí pro všechny, kdo se na mítinku podílejí. Nikdy jsme nepracovali tak tvrdě jako letos,“ řekl webu Světové atletiky.

Bylo těžké dostat do Monaka závodníky ze zemí, které ještě Evropská unie neoznačila za bezpečné vzhledem k šíření koronaviru. Týká se to například USA, Keni nebo Ugandy. Občané těchto států mají do schengenského prostoru omezený vstup, pokud k němu nemají pádný důvod. Organizátoři proto několik měsíců pracovali na tom, aby pozvaným atletům zajistili potřebné dokumenty.

V Monaku projdou testy na covid-19 všichni závodníci. Jeden test musejí absolvovat před odletem, další po příjezdu. Kvůli pozitivnímu výsledku už přišel o páteční závod olympijský vítěz na 3000 metrů překážek Conseslus Kipruto z Keni.

V Turku se bude testování týkat jen závodníků z rizikových zemí, přičemž většina startujících budou Evropané. Testy ve Finsku ale absolvují rovněž atleti, kteří se budou přesouvat do Monaka. „Souhlasili jsme, že pomůžeme Monaku s některými atlety a otestujeme je v Turku pro Monako, abychom věděli, že z Finska přijíždějí zdraví sportovci,“ popsal ředitel mítinku v Turku Jari Salonen. Považuje pro bezpečí atletů za důležité, aby si organizátoři vycházeli vstříc.

V Turku i v Monaku by mělo závodit zhruba 150 atletů. Ti budou od příletu po odlet v jakési bublině. V Monaku kvůli tomu organizátoři změnili hotel pro závodníky. Našli takový, z nějž je to na stadion jen přes ulici. „Z hotelu budou mít přímý vstup na rozcvičovací plochu. Je to velmi praktické, nikoho neuvidí a s nikým se nepotkají,“ uvedl ředitel.

Podobně k tomu přistupují i v Turku. Většina atletů bude ubytovaná na jednolůžkových pokojích. „Naším hlavním cílem je pokusit se izolovat atlety od všech ostatních, kteří s nimi nemají nic společného, včetně veřejnosti a médií,“ řekl Salonen. Tiskové konference a rozhovory při obou závodech se tak budou konat na dálku nebo individuálně s dodržováním odstupů.

Oba závody budou s fanoušky. Finsko od začátku srpna nemá limity na pořádání venkovních hromadných akcí, ale organizátoři se dobrovolně rozhodli omezit kapacitu na šest až sedm tisíc fanoušků, což je zhruba polovina kapacity obvykle vyprodaného hlediště.

Úvodní klasický mítink Diamantové ligy v Monaku může vidět až 5000 lidí. Budou přicházet sedmi vchody a uvedeni přímo na sedadla. V hledišti budou muset nosit roušku. Stánky s občerstvením budou na stadionu uzavřeny, ale diváci si budou moci vzít balenou vodu.

Zhruba za měsíc elitní seriál Kontinentální tour zavítá i do Česka, 8. září se v Ostravě uskuteční odložená Zlatá tretra.