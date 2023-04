Chebet obhájil triumf na maratonu v Bostonu, Kipchoge skončil šestý

- Keňan Evans Chebet obhájil vítězství na maratonu v Bostonu. Triumfoval v čase 2:05:54. Světový rekordman a dvojnásobný olympijský vítěz Eliud Kipchoge při debutu na nejstarším maratonu světa doběhl šestý. To je jeho druhé nejhorší umístění v maratonu v kariéře. Nejrychlejší ženou byla někdejší světová šampionka na dráze Hellen Obiriová, pro niž to byl po loňském New Yorku teprve druhý start na královské vytrvalecké trati v kariéře.