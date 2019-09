Špotáková vzpomíná. Na euforii v Ósace, Hitlerův stadion i křičící Rusku

„Dana mi políbila ruku pro štěstí, tak doufám, že to tady bude mít dobrý vliv,“ povídala Špotáková po příletu do Kataru. „Při každém setkání s Danou cítím neskutečnou energii. Je to zajímavé, jak si s 97letou ženskou připadáte, že v tu chvíli to v té místnosti žije a je v ní plno energie, zatímco s jinými lidmi nic takového necítíte. Dana je skvělá. Proto asi za ní chodí tolik návštěv.“