Bez ženy bych byl ztracen nejen v péči o syna, přiznává Tomáš Verner

Rodiče Tomáš Verner a Tammy Sutanová se chystají za rodinou maminky do Kalifornie. Syna Tomíka konečně naživo uvidí i rodiče krasobruslařovi manželky. Vyřídit všechno potřebné na cestu nebylo úplně jednoduché. Hlavně pro Tomáše.

„Syn Tomík je Čech i Američan, takže ten do Ameriky může bez problémů. Žena je Američanka, já jediný jsem Čech. Nakonec jsme odlet nějak zařídili a mělo by to být vše bez problémů,“ popsal Tomáš Verner pro pořad Showtime.

„Ještě uvidíme, kolik prokletých covidových testů si budeme muset cestou udělat. Ale to k tomu v této době zkrátka patří,“ dodává krasobruslař. V Kalifornii stráví manželé se synem tři týdny. „Z toho první dva budeme vlastně v karanténě. K příbuzným však můžeme, protože jsme rodina. Máme na to všechna povolení. Myslím, že nám tam nebude vůbec nic chybět,“ těší se Tomáš Verner.

„Obyčejně máme největší kufry my dva. Ale teď se to otáčí a nejvíce zavazadel bude mít nejmenší člen rodiny. Vezeme dva kočáry a nejméně tři velké kufry,“ popisuje.

Doma teď mají obrovskou výhodu v tom, že syn Tomík stráví hodně času spánkem. „Přesto, že syna nadevše miluji, předevčírem jsem ho tři a půl hodiny sám hlídal a připadalo mi to jako celý den. Pořád si myslím, že muži bez žen by byli ztraceni. A to nejen v péči o děti,“ dodává krasobruslař.

Tammy a Tomáš se seznámili v roce 2006 na mistrovství světa v krasobruslení. Sutanová tehdy reprezentovala Thajsko, Verner byl reprezentant České republiky. Pomyslná jiskra přeskočila až o dvanáct let později.



„Do Tammy jsem se zamiloval na první pohled, ale bylo mi jasné, že tak krásnou ženskou asi v životě mít nebudu,“ prohlásil Tomáš Verner v minulosti v rozhovoru pro iDNES.cz.