Myslel jsem, že tak krásnou ženskou v životě mít nebudu, říká Verner

Jak jste se seznámili?

Seznámili jsme se v roce 2006 na mistrovství světa v krasobruslení. Tammy reprezentovala Thajsko, já byl reprezentant České republiky. První krok jsem udělal já. Zamiloval jsem se na první pohled, ale bylo mi jasné, že tak krásnou ženskou asi v životě mít nebudu. Tammy navíc tou dobou koukala na mistry světa a na pódium. Tomáš Verner byl kolem desátého čtrnáctého místa, takže nebyl v hledáčku.

Kdo koho tedy sbalil?

Zkoušel jsem sbalit Tammy, ale vůbec to nevyšlo. Dvanáct let na to jsme se potkali znovu a naši přátelé nás dali dohromady. Šli jsme na společnou večeři, ze které se vyklubalo rande. Potom už bylo to balení vzájemné, si troufám říct. Téměř dva roky od prvního rande čekáme narození prvního potomka.

Už víte, jestli to bude syn, nebo dcera?

Víme, co budeme mít. Nedělali jsme tajnosti. Už na druhém ultrazvuku bylo jasně poznat, že to bude kluk.

Kdy jste se rozhodli, že založíte rodinu?

Asi před rokem. Byli jsem ve Švýcarsku na tréninkové stáži. Tam jsme se rozhodli, že by bylo dobré postoupit ve vztahu dál a založit rodinu. V říjnu jsme se o to začali pokoušet a povedlo se nám to už v prosinci, jak jsme se později dozvěděli. Tammy mi totiž 16. ledna oznámila, že je těhotná.

Tammy Sutanová a Tomáš Verner

Jaké byly zásnuby?

Já jsem měl dávno jasno, a aby byla rodina úplná, už 10. ledna jsem na Staroměstském náměstí poklekl a požádal Tammy o ruku. Přitom až teprve pak, o týden později, jsem se dozvěděl, že budeme mít miminko.

Domluvili jste se na jméně?

Jméno je zatím velká neznáma. Tammy má právo veta, kdyby se na poslední chvíli rozhodla, že naše miminko vypadá jinak, než je náš nejužší výběr jmen. Jsou to Artur, Oliver, Benjamin a Maxmilián.

Chtěli byste mít z dítěte krasobruslaře?

Určitě syna naučíme bruslit, ale jestli to bude krasobruslař, je ve hvězdách. Nebudeme ho tlačit do něčeho, co celý život dělali rodiče, i když to byla krásná cesta. Necháme mu svobodnou volbu. Ale jak říkám, bruslit ho naučíme.