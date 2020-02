Zmrazení vajíček doporučuji každé bezdětné ženě, říká Olga Lounová

„Už jen to, že jsem byla před branami Eurovize, pro mě bylo obrovské promo. Mou písničku teď vyhledávají dlouhodobě tisíce lidí z celé Evropy. Navíc mi byl natočen zdarma klip, takže příští rok se hlásím znovu,“ říká se smíchem Olga Lounová.

Finálové kolo Eurovize 2020 hostí nizozemský Rotterdam v polovině května. Česko bude reprezentovat Ben Cristovao, který zde bude soutěžit s dalšími čtyřiceti interprety.



„Nedopadlo to, nedá se nic dělat. Mladá generace vládne, doba se vyvíjí. Zrovna ta moje písnička by byla asi úspěšná pár let zpátky. Ben je fresh, takže asi je to tak, jak to má být,“ říká ke konečnému výběru hlasujících i poroty Lounová.

Zpěvačka se během rozhovoru svěřila také s tím, že si před několika lety nechala zmrazit vajíčka.

„Doporučuji to každé bezdětné ženě. Mám kolem sebe hodně kolegyň, které měly třeba hodně práce a těhotenství odkládaly, nebo jim to nevyšlo s partnerem a pak už děti mít nemohly. Já sama jsem si z toho důvodu zamrazila vajíčka už před několika lety,“ vysvětluje.

„Je to pro mě svým způsobem uklidňující. Určitě chci jednou rodinu. O soukromí se od jisté doby nechci bavit. Až se budu vdávat, tak to oznámím. Svatba bude velká,“ dodává Olga Lounová.



