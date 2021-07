Zpěvák nerad používá kondom. Sexuálním partnerkám lže, že je neplodný

Španělská ministryně pro rovnost Irene Monterová vyzvala prokurátora, aby Darrechiho tvrzení vyšetřil, napsal zpravodajský server BBC News. Pokud je zpěvákovo tvrzení pravdivé, pak jeho podvod podle španělského zákona spadá do kategorie pohlavního zneužití, dodala Monterová.

Na sociálních sítích i ve španělských médiích se mezitím objevila řada kritických a rozhořčených reakcí na Darrechiho prohlášení, které se objevilo ve videorozhovoru se španělským youtuberem Mostopapim. Někteří z kritiků influencera poukazují na to, že zcela pominul možnost, že by sebe nebo partnerky mohl nakazit pohlavně přenosnou chorobou.

„S kondomem je to pro mě těžké, nerad ho používám a partnerkám říkám, že nemohu mít děti,“ řekl Darrechi. Uvedl, že když žádná z jeho partnerek po nechráněné souloži s ním neotěhotněla, začal si myslet, že má problém. „A tak jsem jim říkal: Klid, jsem sterilní,“ uvedl. Mostopapiho jeho slova rozesmála.

„Vážně se chci omluvit. Někdy mi nedochází, jakou mám zodpovědnost. Řekl jsem něco, co bylo nemístné a co není správné. Někdy říkám věci a někdy přeháním, ale to, co jsem řekl, je prostě šílené a přeji si, aby to z toho rozhovoru vystřihli a nikdo to neslyšel,“ uvedl později Darrechi na Instagramu.

Španělský parlament bude v září jednat o návrhu zákona, který definuje veškeré sexuální styky bez jasného souhlasu obou stran jako znásilnění. Šestého července tento návrh, pro nějž se vžilo označení „jen ano znamená ano“, schválila španělská vláda.

Jeho součástí je rovněž zpřísnění trestů za sexuální obtěžování či zajištění větší podpory pro oběti podobných zločinů. Média očekávají bezproblémové schválení zákona parlamentem do konce roku.

„Sundat si kondom nebo ejakulovat během pohlavního styku bez souhlasu druhé strany je dnes ze zákona pohlavní zneužití. Na základě zákona ‚jen ano znamená ano‘ už půjde o znásilnění,“ dodala Monterová s tím, že „chvástat se podobnou věcí před 2dvaceti šesti miliony příznivců jen dokazuje naléhavost toho, abychom otázku souhlasu s pohlavním stykem posunuli do centra pozornosti“.



