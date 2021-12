Už nejsme rodina, oznámila Bagárová rozchod s MMA zápasníkem Muradovem

„Někdy vám v životě nevyjdou věci tak, jak byste si přáli i přesto, že jste bojovali do poslední chvíle. Myslím, že je fér vám říct, že už nejsme rodina,“ překvapila Monika Bagárová své sledující na Instagramu.

„Hlavně proto, že jste byli u našeho začátku, taky u narození naší Ruminky, a vím, že spousta z Vás nám drželo palce. S Machem jsme se rozešli z mnoha důvodů. Oba se ale budeme snažit, aby Rumince v životě nechyběl úsměv a radost ze života,“ píše zpěvačka.

„Chtěla bych moc poprosit média o respektování našeho soukromí. Je to věc, která bolí a není jednoduché o ní mluvit. Nikdy pro mě nebylo nic víc než láska a rodina. Přiznávám otevřeně, že potřebuji čas na to, se dát dohromady, a proto jsem se rozhodla, že se teď na chvíli vypařím z internetového světa a budu se plně věnovat sobě a své Rumince, která je smysl mého života. Věřím, že na nás budete myslet a že mi to odpustíte. Vidíme se brzy,“ dodala Bagárová.

Zpěvačka a MMA zápasník spolu žili od podzimu 2018. Dcera Rumia Muradova se jim narodila 27. května 2020. Přestože Makhmud Muradov odjel letos do rodného Uzbekistánu kvůli podnikání, Bagárová ještě koncem října odmítala v rozhovoru pro iDNES.cz jakékoliv spekulace o krizi ve vztahu.

Monika Bagárová se proslavila díky první česko-slovenské SuperStar. Ta jí dala nejen pěveckou příležitost, ale poznala zde i svou někdejší lásku, kolegu z finálových kol Bena Cristovaa. Společně patřili k nejsledovanějším a nejfotogeničtějším párům v českém showbyznysu. V roce 2011 nazpívali zamilovaný duet Chci. Jejich vztah však neměl příliš dlouhého trvání a už sedm let je minulostí. Oba se pak soustředili především na své kariéry.

Později udržovala Bagárová delší dobu vztah s americkým přítelem, kvůli kterému trávila za mořem téměř více času než v Česku. Lásku na dálku se páru nepodařilo udržet a v roce 2016 přišel rozchod.

Dlouho sama nezůstala. Dala se dohromady se slovenským bubeníkem Dávidem Hodkem, s nímž se poznala už v roce 2007, kdy oba hráli v kvartetu. Dávid byl díky svému hudebnímu talentu označován za zázračné dítě. V létě 2018 se však rozešli. Vztah se zápasníkem MMA potvrdila zpěvačka v prosinci 2018 na sociálních sítích.