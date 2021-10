Více dětí? Teď určitě ne, mateřství je náročné, směje se Monika Bagárová

Setkali jsme se na virtuálním eventu Love for Sale Lady Gaga. Co říkáte na to, že se interpret může spojit s fanoušky po celém světě?

Myslím, že je to krásné propojení, je to super nápad, vystupovat pro diváky všech obchodních domů Westfield po světě. Mě by tohle vůbec nenapadlo. Tleskám, klobouk dolů, je to skvělý.

Jste teď hlavně maminkou. Je to náročné?

Je to moc náročné, ale je to to nejkrásnější, co se mi mohlo v životě stát. Občas mám stavy, že si říkám, že nic nestíhám, nezvládám, ale pak si k ní večer lehnu a říkám si: Bože, děkuju! Protože tohle je to nejkrásnější na světě a zároveň je to obrovská životní změna, ale všechno jenom v tom dobrém směru.

Umíte si momentálně představit, že byste měla více dětí?

Teď ne. (smích) Určitě ne. Říkala jsem si, že jsem poslední dobou trošku zapomněla na hudbu, i když vlastně ne, samozřejmě jsem v porotě SuperStar, takže s hudbou žiju, poslouchám ji. Ale chtěla bych se teď tomu trochu věnovat víc, vydat pár songů, napsat pár věcí, takže se plánuji tento měsíc zavřít do studia a začít na tom víc makat.

Porota Česko Slovenské SuperStar: Leoš Mareš, Patricie Pagáčová, Marián Čekovský, Monika Bagárová a Paľo Habera

Jaké typy lidí se hlásí do SuperStar?

Přijdou lidi, kteří umí skvěle zpívat a mají obrovskou pokoru. To je nám strašně moc sympatické, je to příjemný rozhovor, člověk se pak cítí skvěle a má radost, že máme „talenta“ a že je to ještě skvělá osobnost.

No a potom se stane, že přijde někdo, kdo je velmi sebejistý, žádná pokora tam není, ještě je nepříjemný a nesympatický. To je potom trošku náročnější. (smích) Občas někdo z nás ujede a umí být taky nepříjemný. Ale o tom to je. Ty lidi tam jdou s rizikem, že my jim řekneme nějaký názor, vždyť od toho tam sedíme, a nemůže to být furt jenom milé a příjemné. Občas se prostě stane, že si vzájemně nesedneme, nebo někomu řekneme něco, co se mu nelíbí.

Jak jste prožívala kritiku, když jste soutěžila v SuperStar?

Měla jsem obrovské štěstí, protože já jsem moc kritiky neměla. Tuším, že až ve finále, kdy se mi nedařilo. To jsem si říkala, že nechápu, že mě tam nechávají tak dlouho! Jak je to možné? Vždyť zpívám ze všech nejhůř. Ale strašně si toho vážím. Bylo to nádherné, byly to krásné zážitky, našla jsem skvělé přátele a díky SuperStar jsem dnes tady. Vzpomínám na to jen v dobrém a myslím si, že je důležité kritiku umět přijímat. Ale pozor, je velmi důležité, kdo vás kritizuje.

Makhmud Muradov a Monika Bagárová (Praha, 16. února 2019)

Žijete se zápasníkem. Jak často jste ve strachu?

Nejsem. Já jsem na to zvyklá. Jsme spolu tři roky a vzhledem k tomu, že máme dceru, tak už to zaměření na to, že táta má trénink, může se něco stát, vnímám už trošku jinak. Naopak jsem mu začala mnohem více důvěřovat. Vím, že v té kleci ví, co dělá. A vím, že by si nenechal úplně ublížit. Takže dokud není krev, zlomené věci a neoživuje se, tak jsem v klidu. Poslední zápas, který bohužel nevyšel, jsme on i já vzali dobře. Čekala jsem tedy, že to bude nést hůř, ale vzal to velmi dobře, s pokorou a strašně si ho vážím i za to, jak se k tomu moc hezky vyjádřil.

Svojí něžnější stránku asi bude projevovat, když zrovna není zaměřený na zápas. Je to tak?

Už tím propojením, jak máme malou, tak i když má přípravu na zápas, tak je něžný a je na nás prostě hodný pořád. Nerozdělovala bych to úplně a myslím si, že dcera v něm probudila ještě více něžnosti a umí velmi dobře oddělovat trénink, práci od pohodlí domova.

Býváte doma temperamentní?

Ani ne. Jsem kliďas. Obrovské trpělivosti mě naučila dcera a říkám si, že je v životě všechno tak, jak má být. Pro nás je ona priorita. Samozřejmě, že umím zavelet, že teď to bude prostě tak a nejede přes to vlak. Ale myslím si, že jsem klidná povaha.

Kdo u vás doma nakupuje, má na starosti složenky?

Máme to tak, že táta se stará o ty důležité, hlavní věci. Ale nákupy nemáme vyloženě rozdělené, že bychom řešili, že teď si byla nakoupit ty, tak teď jdu já. To vůbec. Ale jako chlap se stará o ty nejdůležitější věci a já se samozřejmě starám i o chod domácnosti, úklid a všechno. Myslím si, že je to vyrovnané. Jsme taková správná rodina a je to tak, jak má být.