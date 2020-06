Kramára nařkli ze sexuálního obtěžování. Je to nafouklé, říká jeho oběť

Mezi kritiky hercova chování patří například novinářka Deníku SME Zuzana Kovačič Hanzelová, která se dlouhodobě věnuje mimo jiné otázkám rovnoprávnosti žen.

„Ve kterém vesmíru je normální se takto chovat, prosím vás? Maroš Kramár už zaregistroval, že nejsou 90. léta? Co si to dovoluje? A když to někdo stříhal, vysílal, režíroval, schvaloval, to se tam z těch desítek lidí nenašel jediný, co by řekl – lidi, jste normální?“ napsala novinářka na Facebooku k příspěvku, který sdílela oběť sexuálního obtěžování v táboře Chachaland Katarína Danová.

Katarína Danová Tv JOJ príde tak v pohode, že Maroš Kramár sexuálne obťažuje maskérku pri práci, že to ešte dajú do tituliek a veselo odvysielajú. Samozrejme ostatní účinkujúci sa veselo smejú. Aby sme si náhodou nemysleli, že sme tu ohľadom práv žien nejako pokročili. Grc na kvadrát.

Televize se divákům, kteří se cítí dotčeni, omluvila. „V Inkognitu se ženám opravdu neubližuje. Za sestřih po skončení relace se televize omlouvá,“ uvedla mluvčí Katarína Gajdošíková.

Za přehnanou reakci na sociálních sítích označila údajná oběť, maskérka Martina Glaser. „Výrobu pořadu Inkognito mám ráda, protože je během ní vždy zábava a máme mezi sebou dobré vztahy. Možná proto si hádající občas dovolí udělat něco, co ve skupině kamarádů je považované za veselý žert. Nechci tím teď znevažovat otázku diskriminace, ale myslím si, že celá situace je zbytečně nafouklá,“ cituje maskérku Martinu Glaser TV JOJ.