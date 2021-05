Všichni partneři velmi litovali toho, když jsem je opustila, říká Brožová

Kateřina Brožová tvrdí, že doba pandemie jí přišla svým způsobem vhod. „Mám to štěstí, že žiji na vesnici uprostřed přírody, mám svůj domek a zahradu. To si myslím, že je velké pozitivum. Svým způsobem to na mě zas až tolik nedoléhá a nejsem v nějakých depresích,“ říká herečka v rozhovoru pro pořad Showtime.

„I když jsem trpělivý člověk, všechno má mít nějaký limit a konec. Také se musíme něčím živit,“ uvažuje nahlas Kateřina Brožová, která se v době pandemie rozhodla zúročit zkušenosti z umělecké branže a založit si vlastní společnost. Pod tou chce pořádat koncerty, divadelní představení, točit videoklipy, filmy či dokumenty.

„Jedním z konceptů je prohlídka prostorů mělnického zámku spojená s muzikou. Vystupují tu známí kolegové, teď tu byla například zpěvačka Lenka Filipová,“ popisuje herečka. Momentálně žije na vesnici sama s dcerou Kateřinou Tomanovou, která letos oslaví dvacáté narozeniny.

„Jsme dvě ženské v domácnosti. Ale máme se rády. Chtěla bych podotknout, že rozhodně nehledám žádného muže. Nikdy jsem nehledala žádného muže. Muži si vždycky hledali – a buď našli, nebo nenašli – mě,“ říká Brožová.



Foto: Dcera Brožové Kateřina Tomanová:

„Žádný muž se se mnou nikdy nerozcházel. Všichni partneři naopak velmi litovali toho, když jsem je opustila. Pokud mi bude to štěstí a radost v podobě lásky ještě dáno, budu ráda. V životě samozřejmě lásku potřebuji. Žádný můj vztah v minulosti ani v budoucnosti nebyl a nebude bez lásky, protože tak já s partnerem žít nedokážu,“ říká herečka.

„Až se to jednou stane a někoho takového potkám, tak vám to ráda oznámím. Ale zatím to tak není a já jsem velmi spokojená a šťastná tak, jak žiji teď,“ dodává Kateřina Brožová.

Z manželství se Zdeňkem Tomanem má herečka dceru Kateřinu. Později měla vztah s Peterem Kovarčíkem. Brožová byla také partnerkou mediálního magnáta Jaromíra Soukupa, majitele TV Barrandov.

VIDEO: Brožová promluvila o Jaromíru Soukupovi: