Miliardář Janeček se chce znovu ženit. Kněžku Liliu požádal o ruku

„Podruhé v životě jsem se rozhodl pevně spojit svůj život s nádhernou ženou. Před 21 lety (jaká to krásná shoda okolností!) jsem totiž žádal o ruku svou první úžasnou ženu Michaelu, které jsem za moc vděčný,“ začal na Facebooku svůj příspěvek Janeček, který nezmínil svoji druhou ženu Mariem.

„Nyní jsem poklekl podruhé v životě a v jedinečné katedrále Máří Magdalény na jihu Francie Lilia řekla své ano. Dnes slavíme v Paříži a jsem nadkonečně šťastný, že vstoupila do mého života. Děkuji jí za její lásku a sílu obstát všechny zkoušky, které nás potkaly. Věřím, že naše společná cesta bude dlouhá a šťastná,“ dodal miliardář.

Karel Janeček má z prvního manželství dvě dcery. Svoji druhou manželkou Mariem Mhadhbi, která pochází z Tuniska, ale žije ve Francii, si vzal v květnu 2015 a v prosinci se jim narodil syn.

Lilii Khousnoutdinovou poznal na přednášce v době, kdy měl s druhou manželkou půlročního syna a ona s britským manželem syna čtyřletého. Zatímco Lilia se rozhodla před neoficiálním sňatkem s Janečkem rozvést, miliardář zůstal tenkrát ženatý. Žádost o rozvod podal až loni v prosinci.

Lilia se nazývá kněžkou, pořádá semináře pro ženy například o orgasmu, je také dulou či návrhářkou. Vyznává polyamorii, tedy otevřené vztahy. Věnuje se nadaci Šťastné Česko, pomáhá také s rekonstrukcí nejstaršího ženského kláštera v Bhútánu.

Khousnoutdinová přiznala, že jednou z hlavních obav v počátku vztahu s Janečkem bylo, že jí veřejnost bude dávat za vinu rozpad manželství Janečka a Mhadbi. „Mé manželství již tehdy nefungovalo. Chtěl jsem něco udělat a má ideální představa byla, že má budoucí bývalá žena se vzpamatuje,“ přiznal letos v únoru miliardář.

„Nevím, jestli bych do toho šla, kdybych věděla, co mě doopravdy čeká. Jednou z mých hlavních obav bylo, že mi všichni budou dávat za vinu rozpad manželství Karla a Mariem. Věděla jsem, že to bude na papíře vypadat špatně nehledě na to, jak to bylo ve skutečnosti. Bylo to hnusné a ponižující a řekla bych, že to tak je dodnes,“ dodala Khousnoutdinová.

