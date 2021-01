Lilia Khousnoutdinova: Čekáme miminko, život se nám otočí vzhůru nohama

Je pro vás nový začátek důvod k obavám, nebo výzva?

Mám ráda, když vědomě vstupujeme do nějaké nové etapy života. Může to být nový rok, narozeniny, slunovrat nebo třeba novoluní. Je fajn občas si udělat úklid v hlavě s tím, že si řeknu, co v životě nechci, čemu poděkuji a zanechám v minulosti, a naopak si definovat, co jsou další cíle, za kterými se bude ubírat moje cesta. Taky si ráda srovnám v hlavě, jaké mě čekají výzvy a proč je dobré se na ně těšit.

Rok 2021 bude zlomový, zajímavý, důležitý. Spousta věcí se tu změní a doufám, že převážně k lepšímu. Lilia Khousnoutdinova