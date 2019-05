Karel Gott se vyznal z lásky k Ivaně. Jsou spolu dvacet let

Britská televize ITV oznámila, že po čtrnácti letech vysílání ruší úspěšný pořad The Jeremy Kyle show. Ten podle...

Jaromír Jágr vysvětlil, proč letos dáváme tolik gólů

„To byl včera kotel, co? A hlavně neskutečna atmosféra, my Češi to fakt dokážeme,“ ozval se před pár hodinami svým...