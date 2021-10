Premiér Trudeau je terčem vtipů kvůli nové zkratce sexuálních menšin

Nová zkratka sexuálních menšin 2SLGBTQQIA+ počítá mezi orientace také 2S (Two spirit), tedy označení lidí, kteří mají podle svého názoru dvě duše, mužskou i ženskou.



„Spadnout hlavou na klávesnici je dnes sexuální orientace,“ vtipkuje na Twitteru britský rapper Nzube Olisaebuka Udezue známý jako Zuby pod příspěvkem Justina Trudeaua, v němž kanadský premiér uctil památku zavražděných a pohřešovaných dívek a žen původních obyvatel Kanady.

Americký konzervativní komentátor Matt Walsh přidal: „Tohle je skutečně současný akronym sexuálních menšin, nebo po jeho klávesnici jen proběhla kočka?“

„Lidé napříč touto zemí zapalují svíčky, aby uctili památku žen a dívek původních obyvatel Kanady a lidí 2SLGBTQQIA+, kteří se pohřešují nebo byli zavražděni. Musíme nadále spolupracovat, více na to upozorňovat a hájit jejich práva, abychom ukončili tuto národní tragédii,“ napsal premiér Justin Trudeau na Twitteru.

People across the country are lighting candles to honour Indigenous women, girls, and 2SLGBTQQIA+ people who are missing or have been murdered. We must continue to work together, raise awareness, and advocate to end this ongoing national tragedy. #SistersInSpirit pic.twitter.com/cUUmff1ZOd