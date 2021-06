Jitka Sedláčková se pochlubila přítelem. Je to bratr Tomáše Töpfera

„Zamilovanost pořád trvá. Přítel mne nenechá ani chvilku samotnou. Asi má obavu, abych mu nezdrhla,“ žertovala herečka, která se prý už smířila s tím, že bude sama a bylo jí tak dobře.

Pak potkala bratra kolegy Tomáše Töpfera a samotě dala vale. „S Pavlem je to lepší. Být opečovávaná, to se mi ani ve snu nezdálo. Jedeme s přítelem na první společnou dovolenou na Lago di Garda. Trému z toho nemám, protože těch půl roku, co to spolu takhle ‚pytlíkujeme‘, máme pocit, že se známe snad sto let a ne jen pětatřicet. Každý si prožil své a teď jsme v hodně případech nad věcí. Je to největší pohoda,“ tvrdí.

Na rozdíl od přítele, který je už několikanásobným dědečkem, se Jitka Sedláčková od svého syna dočká první vnučky. „Partnerka mého syna Filipa je v osmém měsíci, tak zatím je klid. Prošli jsme si také chvilkou nervozity, jestli je všechno v pořádku. Tam jsem si uvědomila, jak moc se bojím, aby to všechno dobře dopadlo,“ prohlásila herečka.

„U mne to babičkovství vypukne, až se malá Ava Marie narodí. Žádné hračky kupovat nebudu, protože mám doma opečovávanou sbírku plyšových opic. Zatím nebyla na hraní, ale vnučce ji určitě půjčím,“ dodala.