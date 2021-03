Jennifer Lopezová se rozešla se snoubencem Alexem Rodriguezem

V minulém roce musel slavný pár svatbu odložit kvůli pandemii hned dvakrát. Podle deníku New York Post však už tehdy řešil neshody. „On je teď pořád na Miami a připravuje se na baseballovou sezonu, ona točí už několik měsíců film v Dominikánské republice,“ cituje list neznámý zdroj.



„Rozchod hrozil dlouho. Vážné problémy mají už téměř tři měsíce. Snažili se to kvůli dětem nějak udržet, ale všichni věděli, že to nebude klapat. Plánovali dávno, že si spolu koupí velký dům, ale na to nikdy nedošlo, jakmile od tohoto plánu upustili, všem bylo jasné, že je konec,“ svěřila kamarádka Lopezové magazínu People.

Jennifer Lopezové a Alex Rodriguez spolu tvořili pár od roku 2017. Baseballista v minulosti chodil s herečkami Kate Hudsonovou nebo Cameron Diazovou. Zpěvačka před Rodriguezem randila s rapperem Drakem či tanečníkem Casperem Smartem. S bývalým manželem Markem Anthonym má dvojčata Maxe a Emme.