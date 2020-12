VIDEO: Jennifer Lopezová v jednapadesáti odhalila dokonalou figuru

I přes všechna proti koronavirová opatření makala Lopezová na svém snu. Cílem bylo pustit do světa nový singl In The Morning, který odtajnila před půlnocí na Den díkůvzdání. V rámci této novinky také uspořádala jedinečnou taneční virtuální párty, které se účastnila i celá její rodina. Na svém Instagramu pak lákala diváky na to, že je brzy čeká velké překvapení. Fanouškům se pak v jedinečném klipu ukázala úplně nahá.

Postavu měla umělkyně vždy skvostnou. Po dvou dětech ale lidem opravdu padá brada. Kdysi uvažovala nad tím, že se stane tanečnicí. Ani dnes by jí nepohrdl jediný klub na světě.

„V mém životě přišel kdysi v osmdesátých letech moment, kdy jsem vážně uvažovala o kariéře dívky u tyče. Mnoho mých kamarádek, také tanečnic, mi vyprávělo o tom, kolik peněz se dá vydělat tancem v nočních klubech v New Jersey. Přiznávám, že ve chvíli, kdy jsem neměla vůbec nic a jedla každý den jen kousek pizzy, to byla velmi lákavá představa,“ sdělila v minulosti v rozhovoru pro módní magazín W.

Roli striptérky Ramony Vegy nakonec ztvárnila alespoň ve filmu Zlatokopky z roku 2019. A užila si to nad svá očekávání. Pohyb v jejím životě hraje velmi důležitou roli. Bez cvičení už si nedokáže představit svůj normální den. Endorfiny ji nabíjejí pozitivní energií a drží nad věcí. Už v minulosti všem ženám nad čtyřicet doporučovala pravidelný pohyb pro udržení dobré nálady.