Svlékací scéna z Prciček by dnes kvůli hnutí MeToo neprošla, míní Biggs

„V dnešní době by se tato scéna ani nemohla natočit. Bylo by to naprosto neakceptovatelné,“ řekl Jason Biggs ve středečním vydání pořadu AM to DM, který se vysílá na Twitteru.



„Vzpomínám si, že když jsem si tehdy v roce 1999 četl scénář Prciček a narazil jsem na tuto část, kde mám nastražit kamerku do pokoje, ve kterém bydlí Nadia, byl jsem v šoku, že vůbec existují kamery v počítačích. Internet jak ho známe dnes byl ještě v plenkách,“ směje se představitel Jima Levensteina.



Online přenos z kamery, na které se studentka svléká, byl díky Jimem sdíleném odkazu přenášen živě do celé školy. Nikdo z chlapců za to nebyl tehdy potrestán. „To by se dnes díky MeToo určitě nestalo,“ říká herec.

„Internet změnil naprosto všechno. Co se týká teenagerů a sexu, doba je naprosto odlišná od té před dvaceti lety. Lidé se otevřeně baví o sexu a o všem s ním spojeném. Všechno je navíc dostupné všem. Kdysi to tak opravdu nebylo a chápu, že dnešním dospívajícím může připadat tato scénka z Prciček dost úsměvná. Taková ale byla doba,“ vzpomíná Jason Biggs.

Herec přiznává, že nikdy v životě nelitoval toho, že vzal roli sexuálně frustrovaného kluka, která ho proslavila po celém světě. „Jsem pyšný na to, co tehdy vzniklo. Byla to jakási výpověď jedné generace.



Shannon Elizabeth se prý v době natáčení nesnažila scénu brát nijak vážně a ani nad ní příliš nepřemýšlela. „Kdyby s tím režisér přišel po boomu hnutí MeToo, byl by to jistě velký problém a muselo by se to natočit jinak. Tato scéna by nejspíš nevznikla,“ řekla herečka loni v rozhovoru pro web Page Six.

Podívejte se, jak dnes vypadají představitelé hlavních i zásadních vedlejších rolí a jak vzpomínají na natáčení.



VIDEO: Prci, prci, prcičky – spolužačka Nadia na webkameře: