Stifler, Finch i Michelle. Hvězdy z Prciček se sešly po dvaceti letech

Jason Biggs alias Jim Levenstein

Herec Jason Biggs (41) zavzpomínal v rozhovoru pro Entertainment Tonight na natáčení legendární scény s jablečným koláčem. „Už když jsem četl scénář, říkal jsem si ‚páni, tak to je tedy něco!‘. Nahlas jsem se smál, a to jsem tehdy ještě nevěděl, že roli mého otce bude hrát skvělý Eugene Levy. Modlil jsem se za to, abych dostal roli Jima. V den natáčení oné osudové scény jsem však naprosto zpanikařil a volal jsem svému manažerovi a ptal se ho ‚opravdu mám do toho jít?‘ Ujistil mě, že ano a dodal mi potřebné sebevědomí. Na natáčení vzpomínám moc rád. I dnes mě lidé na ulici oslovují. Je to však proto, že si mě pletou s hercem Adamem Sandlerem. Je to vtipné. Ale zároveň mě to štve,“ přiznal Biggs.