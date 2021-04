Hvězda Americké krásy Mena Suvari se ve 42 letech stala poprvé matkou

„Miminku i mamince se daří skvěle,“ uvedl exkluzivně pro magazín People hereččin mediální zástupce.

Mena Suvari, která se proslavila filmy jako Americká krása nebo Prci, prci, prcičky, na sociálních sítích oznámila těhotenství loni v říjnu. „Jsi vše, co jsem kdy chtěla,“ napsala na Instagram a pochlubila se fanouškům fotkou s rostoucím bříškem.



„Přes veškeré trauma, přes veškerý boj, přes všechny pochybnosti si nás nakonec náš malý andílek našel. Nikdy nebudu mít dost slov na to, abych popsala svou lásku, ale nikdy se nepřestanu snažit, abych mu poskytla ten nejlepší život. Jsi vše, co jsem kdy chtěla, a nejdůležitější věc, na které bude kdy záležet,“ uvedla herečka v nedávném rozhovoru s tím, že se s manželem pokoušeli o dítě delší dobu. „Čekáš, že se to stane, ale nestalo se. Dostala jsem se do fáze, kde jsem tím byla naprosto pohlcená a vystresovaná.“

Suvari se proto znovu zaměřila na svou práci a odcestovala na natáčení do Gruzie. A právě tam si všimla prvních změn. „Nejprve jsem si myslela, že mám jet lag, objevilo se pak pár dalších příznaků, a tak jsem se rozhodla podstoupit test. Bylo to obrovské překvapení, absolutní zázrak!“ dodala.