Eva Holubová slaví desáté výročí svatby a děkuje Miloši Formanovi

Eva Holubová a Miroslav Zdeněk společně žijí již osmadvacet let. Vzali se až po dvacetileté známosti v roce 2009. Svatba proběhla ve Spojených státech, kde byla Eva Holubová navštívit svého dlouholetého přítele režiséra Miloše Formana. Herečka tehdy uspořádala doma oslavu pro nejbližší přátele, dopředu však odmítla svatební dary.



„Zítra to bude deset let, co jsme manželé! Jsme sice spolu od roku 91, ale teprve před deseti lety jsme do rukou americké farmářky irského původu a Miloše Formana složili slib manželství,“ napsala Eva Holubová ve středu k několika svatebním fotografiím, které sdílela se svými fanoušky na Instagramu.

Podle herečky nezaznělo při svatebním obřadu americké „Yes, I do“, ale „Tímto prstenem se ti odevzdávám a slibuji ti lásku, věrnost a oddanost na věky věků“.

„Byla to dobrá svatba, moc hezká vzpomínka po ní zbyla a ještě krásnější závazek. Děkuji vám, Milošku a Martinko, možná bychom se bez vás nerozhoupali. Vystrojili jste nám náramnou veselku,“ zakončila svůj příspěvek Holubová.

Svatba Evy Holubové byla překvapením i proto, že mnozí byli přesvědčeni, že je již dávno vdaná. Sama totiž o svém příteli, kterého potkala těsně po revoluci, mluvila vždy jako o svém muži. „Můj muž říká, že jsme si zbyli. Potkali jsme se na dně, unavení ze sebedestrukce, která se navíc pořád nedostavovala. Ve stavu, kdy jsme ani jeden už neměli důvod před sebou samými nebo před sebou navzájem něco předstírat,“ řekla kdysi herečka v rozhovoru pro iDNES.cz.

Herečka a výtvarník mají spolu dnes již dospělá pětadvacetiletá dvojčata, dceru Karolínu a syna Adama.