Používejte v karanténě vibrátory, radí sexuálně frustrovaná Paltrowová

„Máme štěstí, že máme s manželem velmi pevný vztah. Ale jsme doma zavření také s našimi dětmi a to je trochu problém,“ postěžovala si na svém webu Goop herečka, která má s bývalým manželem, frontmanem kapely Coldplay Chrisem Martinem, patnáctiletou dceru Apple a třináctiletého syna Mosese.



Zatímco manžel Gwyneth Paltrowové Brad Falchuk má prý nyní chuť na sex doslova neustále, herečka to má kvůli stresu plynoucímu z šíření koronaviru v této situaci naopak. Manželé tak požádali o pomoc známou sexuální koučku Michaelu Boehmovou, které se svěřili, že jsou nyní oba sexuálně frustrovaní. Terapii pak sdíleli pro své odběratele ve videu na YouTube.

Podle Boehmové je naprosto normální, že ženy ve stresu odmítají sex. „Ženy, se kterými jsem v posledních dnech mluvila, teď opravdu netouží po sexu. Když je ženské tělo ve stresu, přepne se do stavu přežití. Většina žen tvrdí, že jediné věci, které momentálně chtějí, jsou dobré jídlo, pohodlí a sladkosti,“ popisuje.

„Když se ženy přesto otevřenou rozkoši, vede to následně k řadě emocí. U žen je normální emoční reakcí na sexuální potěšení a orgasmus pláč, či dokonce zloba,“ říká koučka v hodinovém videu s názvem „Finding Intimacy with Gwyneth Paltrow, Brad Falchuk, and Michaela Boehm“.

Michaela Boehmová slavnému hollywoodskému páru poradila, jak si zpestřit dny v domácí izolaci, když je běžný manželský sex už nebaví. Gwyneth Paltrowová na svém webu následně sdílela článek „Nejlepší vibrátory pro sólo potěšení i pro hrátky s vaším partnerem“, ve kterém radí párům, aby používali v karanténě vibrátory, a doporučuje ty podle jejího názoru nejlepší sexuální hračky pro začátečníky i pokročilé.



Herečka v lednu pobavila i pobouřila mnoho fanoušků svým nejnovějším podnikatelským počinem. Na svém lifestylovém webu začala nabízet ke koupi svíčku s velmi nezvyklým názvem This Smells Like My Vagina (Toto voní jako má vagína). Svíčka obsahuje podle složení směs vůní pelargonie, bergamotu, cedru, damaškové růže a semen proskurníku pižmového a je k dispozici za 75 dolarů (v přepočtu 1 700 korun).

VIDEO: Gwyneth Paltrowová a její manžel Brad Falchuk sdíleli záznam z online terapie se sexuální koučkou Michaelou Boehmovou: