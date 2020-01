Gwyneth Paltrowová prodává svíčku, která prý voní jako její vagína

Gwyneth Paltrowová prodává na svém webu Goop prakticky vše, od oblečení až po doplňky do domácnosti. Nově se v sortimentu online obchodu objevila i svíčka s názvem This Smells Like My Vagina (Toto voní jako má vagína).

Svíčka obsahuje podle složení směs vůní pelargonie, bergamotu, cedru, damaškové růže a semen proskurníku pižmového. Než fanoušci svíčku vykoupili, byla k dispozici za 75 dolarů (v přepočtu 1 700 korun).

Co se týká kontroverzního názvu, šlo prý zpočátku o interní vtip, který vznikl mezi parfumérem Douglasem Littlem a Gwyneth Paltrowovou. Na přípravě vůně pracovali společně a herečka v jednu chvíli poznamenala, že „toto voní jako vagína“.