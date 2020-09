Slavné české filmové páry: Kovboj Hanzlík miloval Doubravku jen na plátně

Během divadelních zkoušek padla i facka, naštěstí tvůrčí a přátelská. Srážka mladých hereckých talentů Daniely Kolářové a Jaromíra Hanzlíka byla bouřlivá.

On: Rodák z Českého Těšína, třetího nejvýchodnějšího města republiky, který se díky mamince, asistentce režie v České televizi, už od tří let objevoval před kamerou a později coby obrovský talent nastoupil místo DAMU rovnou do Divadla na Vinohradech.

Ona: Děvče ze západočeského Chebu a Karlových Varů, kde maminka pracovala jako účetní v divadle, na jehož prknech se už jako dítě procházela a poslouchala zurčení a šplouchání nedaleko divadla protékající řeky Teplé a kde si v devíti letech poprvé zahrála.

Oba z rozvedených rodin, ona milovnice zimních sportů v Krušných horách, on po gymnáziu už zkušený herec, který měl za sebou legendární film Romance pro křídlovku. Nejoblíbenější filmová dvojice sedmdesátých let Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová se dala dohromady až v Praze.

Když se v úterý 14. června 1966 postavil Jaromír Hanzlík poprvé coby herecký záskok na prkna vinohradského divadla, bylo mu teprve osmnáct let. Později si ho všiml režisér Jaroslav Dudek a hledal k němu hereckou partnerku.

„Tři roky poté, co jsem na Vinohradech poprvé hrál, objevila se Daniela Kolářová. Z pražského libeňského divadla ji přivedl režisér Dudek, který byl takový můj guru,“ vzpomínal Jaromír Hanzlík v pořadu portálu iDNES.cz Za scénou. Začalo se zkoušet a všichni byli zvědaví, jak na sebe oba velké talenty zareagují, vždyť jim oběma bylo lehce přes dvacet let.

„Když byl člověk v zápalu zkoušení, Dana mě i bila, dokonce fackovala. Já si to ale nechal líbit. Spolupracovalo se nám hezky, dobře jsme na sebe slyšeli, a aniž jsme to tušili, tak se časem naše dvojice vytvořila,“ říká dnes dvaasedmdesátiletý Hanzlík.

Na divadelních prknech byly jejich hry odměněny úspěchem a přišel první společný film – Slasti Otce vlasti, kde se v malé roli objevil i Hanzlíkův otec František. Následoval seriál Taková normální rodinka, v němž hráli mladé manžele. Právě tehdy si je oblíbily široké masy diváků.

Když se v roce 1973 točil slavný muzikál Noc na Karlštejně, byla dvojice už poměrně slavná a dokonce se spekulovalo, zda se jejich filmová láska nepřenese do soukromého života. Mimochodem, filmování Noci na Karlštejně si tvůrci filmu a zejména herci velice užívali, režisér Zdeněk Podskalský si prý do svého deníčku jednou postěžoval: „Dnes jsme nenatočili vůbec nic, pršelo. Hála a Štědrý se pěkně zlinkovali, měli zpívat a nezpívali.“

Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík ve filmu Slasti Otce vlasti (1969)

Hanzlík a Kolářová se mezitím u divadla pracovně rozešli, ovšem ne vlastní vinou. „Nechtěli jsme dělat to, co chtěla strana. My jsme se bránili, tak nás společně přestali obsazovat. Ale ve filmu a televizi jsme hráli dál,“ říká Hanzlík.



Další legendární film vznikl v roce 1976, šlo o romantickou komedii Léto s kovbojem. Herci si při natáčení vymýšleli vlastní dialogy, které zazněly i ve filmu. Hanzlík měl roli kovboje-traktoristy, Kolářová psycholožky Doubravky.

Následovaly další snímky, kde oba herci tvořili filmový pár, například Lucie, postrach ulice. Ten vznikal v roce 1983 v Západním Německu, konkrétně v Kolíně nad Rýnem, a točilo se na dvě kamery – jedna byla pravá, druhá jen „naoko“; měla strašit kolemjdoucí a čumily, kteří neustále lezli do záběru.

Herci se coby profesionálové celý život do žádného velkého společného milostného románku nepustili. Jaromír Hanzlík měl několik osudových vztahů, například s Janou Brejchovou, kterou při natáčení Noci na Karlštejně přebral Vlastimilu Brodskému, dnes žije s Lenkou Kozlovou.

Daniela Kolářová se v roce 1974 vdala za herce a režiséra Jiřího Ornesta. Po čtrnácti letech se rozvedli, údajně kvůli režisérovým nevěrám, aby se po čase zase dali dohromady, a to i úředně.

