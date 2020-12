On nakupuje, já vařím. Doma je pohoda a klid, říká Patrasová o Slováčkovi

„V této době se mám asi jako všichni ostatní. Jsme stále zavření doma. Mám kočku, mám psa, dělají mi společnost. A vařím pro manžela. Vypadá to, že jeho paní asi nevaří, nevím. Teď jsem dělala super hovězí polévku, přinesl fantastické maso přímo od řezníka. On nosí maso, já vařím,“ popsala Dagmar Patrasová v rozhovoru pro pořad Showtime.

Přiznala, že její manžel Felix Slováček je poslední dobou doma každý den a jsou tak opět v užším kontaktu. „Já tam chodím, protože vyklízím kancelář,“ vysvětlil na dotaz autora reportáže hudebník.

„Můj italský přítel je neuvěřitelně skvělý a tolerantní člověk. Denně si voláme a užíváme si videohovory. Mezi námi se nic nemění,“ odpověděla zpěvačka na otázku, jak snáší manželovy pravidelné návštěvy její současný partner.

Kromě toho chybí Dagmar Patrasové i práce s dětmi. „Těším se, až to všechno poleví a až se s nimi zase uvidím. Co se týká financí, také už samozřejmě sahám do rezerv. Práce prakticky od jara vázne a nic moc není,“ říká.



„Momentálně to s Felixem máme tak, že on nakupuje a já mu z toho pak vařím. Podílíme se společně i na finančních výdajích týkajících se domu a tak dále. Je u nás pohoda a klid. Nevím, jak to tam ve vztahu má on, ale možná tam někomu rupají nervy. Nevím,“ přemýšlí nahlas Patrasová, která v posledních měsících viditelně zhubla.



„Po sedmi letech, co jsme s Lucií spolu, to samozřejmě není stejné jako po čtrnácti dnech, kdy jsme se potkali. Občas někdo z nás vyjede. Ale to je myslím si úplně běžné v jakémkoliv vztahu,“ dodal Felix Slováček.

Hudebník, skladatel a dirigent je známý především jako vynikající klarinetista a saxofonista. S herečkou, zpěvačkou a moderátorkou Dagmar Patrasovou se vzali v roce 1983. Mají spolu dvě děti, Felixe a Annu, která je zpěvačkou. Slováček žije momentálně s přítelkyní Lucií Gelemovou (37).