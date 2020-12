Bývalá manželka Brada Pitta Angelina Jolie promluvila o domácím násilí

„Domácí násilí je všude kolem nás. Lidé to často odmítají vidět, i když se to děje přímo před jejich očima. Proč? Protože je snadnější odvrátit pohled. Snažte se být týranému člověku co nejblíže a dejte mu jasně najevo, že jste tu pro něj. Informujte se o různých formách domácího násilí. Zjistěte si, jak trauma ovlivňuje zdraví a může vést dokonce i k biologickým změnám, zejména u dětí. Berte to vážně,“ říká Angelina Jolie pro magazín Harper´s Bazaar.

„Všem obětím domácího násilí, mluvte o tom prosím s někým. Snažte se mít spojence. Můžete mít například domluvené tajné slovo, které použijete při komunikaci s členem rodiny a on pak bude vědět, že se něco děje a potřebujete okamžitě pomoc. Obětem často pomáhají i úplně cizí lidé, nebojte se je o to požádat,“ radí herečka.

Do jaké míry hovoří Angelina Jolie z osobních zkušeností, lze samozřejmě jen spekulovat. Její bývalý manžel Pitt v minulosti přiznal, že propadl pití. „Přiznávám, že jsem s tím měl velké problémy. Utápění se v alkoholu bylo způsobem, jak na chvíli od všeho utéct,“ říká Brad Pitt v rozsáhlém rozhovoru pro magazín Interview, ve kterém ho zpovídal herecký kolega Anthony Hopkins.

Brad Pitt a Angelina Jolie se do sebe zamilovali v roce 2004 při natáčení akční komedie Mr. & Mrs. Smith. Herec se poté rozvedl se svou tehdejší manželkou herečkou Jennifer Anistonovou, s níž se oženil v roce 2000.

20. září 2016

Jolie za sebou tehdy měla už dvě manželství, s Billym Bobem Thorntonem a s Jonnym Lee Millerem. Jolie a Pitt se po několika letech společného soužití sezdali v roce 2014. Vychovávali společně šest dětí, z toho tři vlastní.

Jen o dva roky později následovala pro mnohé šokující zpráva. Herečka podala po dvanácti společně strávených letech s Pittem žádost o rozvod. Média tehdy uváděla, že za rozchodem slavného páru stojí chování herce k dětem. Pitt se podle médií při jedné cestě letadlem opil a následně na své děti křičel a fyzicky je napadal. Kvůli tomu ho měla vyšetřovat policie. To však on ani Jolie nepotvrdili.



Jolie v dokumentech jako důvod rozvodu uvádí nepřekonatelné rozdíly. Spekulovalo se také o tom, že Brad Pitt hodně pije, kouří marihuanu a jeho přístup k výchově dětí byl hodně benevolentní a laxní. Herečku prý jeho otcovské metody „velmi rozrušily“.

Brad Pitt k rozvodu vydal prohlášení, v němž napsal, že je velmi zarmoucený a důležitá je hlavně pohoda jejich dětí.

Všech šest dětí bylo následně svěřeno do péče Angeliny Jolie. Jde o Maddoxe (19), Paxe (17), Zaharu (15), Shiloh (14) a dvanáctiletá dvojčata Vivienne a Knoxe.