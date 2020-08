Bývalá Disney hvězdička úspěšná v pornoprůmyslu nabízí svá videa za peníze

„OnlyFans je pro mě první online místo, kde mohu na sto procent kontrolovat, co se rozhodnu zveřejnit pro své příznivce bez toho, aby někdo můj obsah cenzuroval. Bez toho, aby mě někdo soudil a šikanoval za to, kým jsem,“ vysvětlila Bella Thorne své rozhodnutí v rozhovoru pro magazín Paper.

Bývalá Disney hvězdička oznámila založení účtu na OnlyFans na Instagramu. Předplatitelům nabízí exkluzivní obsah ve formě fotografií a videí za částku 20 dolarů měsíčně, v přepočtu 439 korun.

Thorne v minulosti potěšila mnoho příznivců tím, že záměrně vypustila do světa sociálních sítí své nahé fotky, aby vzala vítr z plachet hackerům.

Herečka, zpěvačka, básnířka a influencerka získala loni cenu za sado-maso snímek Him And Her, který natočila pro známý web s pornem. Poté, co film získal loni na Pornhub Awards cenu Vision Award za film s nejlepším vizuálním zpracováním, potvrdila Thorne koncem minulého roku, že bude režírovat nově i celovečerní thriller, ve kterém zároveň sama ztvární vedlejší roli.

Bella Thorne je v showbyznysu téměř od narození. Už v šesti měsících byla díky rodičům hvězdou televizní reklamy. Ve dvaadvaceti letech je úspěšnou spisovatelkou, autorkou, režisérkou, herečkou, modelkou, zpěvačkou a influencerkou, kterou jen na Instagramu sleduje přes 23 milionů lidí.