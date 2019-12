O sexu v těhotenství by se mělo více mluvit, myslí si Ashley Grahamová

„V každém vztahu se podle mne střídají období, ve kterých máte s partnerem více, či naopak méně sexu. Možná si říkáte ‚je opravdu nutné něco takového plánovat?‘ Věřte, že ano,“ říká Ashley Grahamová v rozhovoru pro magazín Vogue.

Plus size modelka prozradila, že její sexuální život je nyní v těhotenství od toho předešlého velice odlišný. „Všechno je teď jinak. Je tu totiž najednou obrovské břicho, které může být extrémně citlivé. Zvlášť pokud ležíte přímo na něm, nebo když zkoušíte novou polohu,“ popisuje.

Podle modelky vedou mezi sebou podobnou konverzaci všechny nastávající matky. „Ptala jsem se všech svých kamarádek, co pro ně bylo v sexu v jiném stavu nejlepší. O ideálních polohách v sexu nastávajících maminek by se mělo více mluvit,“ říká blízká přítelkyně tenistky Sereny Williamsové a komičky Amy Schumerové.

Ashley Grahamová přiblížila v rozhovoru také své pocity z prvních měsíců těhotenství. „Vždy jsem měla plnou kontrolu nad svým tělem. Najednou tu však je nový život uvnitř mne, který mi dal jasně najevo, že už tomu tak dávno není a nebude,“ popisuje.

Svěřila se i s tím, že se v průběhu těhotenství cítila často osaměle. Její stylista jí dal jednoduchou a účinnou radu. „Řekl mi zkrátka, ať si najdu více těhotných kamarádek, se kterými mohu vše probírat. Neměla jsem žádné a teď jich mám celkem devět,“ dodává modelka.

S manželem, režisérem Justinem Ervinem, se Grahamová seznámila v roce 2009 v kostele v New Yorku, kde oba pomáhali jako dobrovolníci. Modelka tehdy v jednom z rozhovorů přiznala, že než našla toho pravého, chvíli to trvalo. „Když jsem byla mladší, spala jsem snad s půlkou New Yorku. S Justinem jsem chtěla mít hned od začátku vztah postavený na úplně jiných hodnotách,“ prozradila Grahamová jeden z důvodů, proč se rozhodla počkat na sex se svým manželem až po svatbě, kterou měli v roce 2010.



Klíčem ke šťastnému manželství je podle modelky častý sex. „Máme sex pravidelně. A to i tehdy, kdy na postelové hrátky nemá jeden z nás náladu. Zjistili jsme s manželem, že když spolu pár dní nespíme, jsme oba odtažití a nepříjemní. Zatímco po pravidelném sexu se sebe nemůžeme vzájemně nabažit,“ prozradila svůj recept na spokojený vztah.

ANKETA: Souhlasíte s receptem na šťastné manželství v podobě častého sexu?

Ano 1289 Ne 200

