Je mi dvaadvacet a užívám si života, říká Mišík o střídání partnerek

„Panebože, je mi dvaadvacet let. Co by kdo po mně v tomhle věku chtěl. Snažím se užívat život. Když jde ale člověk jen po těch prvoplánových věcech, tak může být ve třiceti prázdný. U mě přišla možná trochu později puberta. Do osmnácti jsem totiž byl docela normální,“ říká Adam Mišík v rozhovoru pro pořad Top Star o častém střídání partnerek a návštěvách večírků.



Muzice se začal věnovat v patnácti letech. Nyní vydal desku s názvem 2.0., kterou napsal syn slavného otce Vladimíra Mišíka sám. „Hudba je pro mne takový skvělý filtr. Je to určitá terapie, která ti pomůže si zaznamenat a srovnat myšlenky, ke kterým se pak můžeš kdykoliv vracet a uvědomovat si třeba i to, co jsi kdy dělal špatně,“ popisuje Mišík.

Adam Mišík se v minulém roce po tříletém vztahu rozešel s modelkou Dianou Kratochvílovou (21). Bývalá láska ho údajně podváděla s jeho bratrancem Rudolfem Rudyšarem (poslaneckým asistentem předsedy KSČM Vojtěcha Filipa). „Společnost se mnohdy snaží tvářit, že je to normální. Ale lidé dělají často různé zvrácené věci,“ řekl tehdy Mišík v jednom z rozhovorů. Zároveň však přiznal, že ani on sám nebyl ve vztahu s Kratochvílovou dokonalým partnerem.

„Že bych byl úplně věrný, to se o mně taky nedalo nikdy říct. Bylo to oboustranné. Nechci, aby to vyznělo tak, že jen házím špínu. Realita je taková, že jsem taky udělal hodně hloupostí. Byli jsme spolu od mých osmnácti let. I když jsme se milovali, byli jsme si pak schopni takto ublížit. V této fázi mého života by ode mě měly holky spíše utíkat. Možná proto, že jsem pořád ještě zhrzený a nedokážu se k nikomu emocionálně uvázat,“ popsal Mišík v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.

Po Dianě Kratochvílové chodil zpěvák s Miss Czech Republic 2018 Denisou Spergerovou (19). Románek však nevydržel ani čtvrt roku. Oba měli prý na některé věci odlišné názory a tak se rozhodli vztah ještě v jeho počátcích ukončit.

Ve svých textech se mladý Mišík nebojí mluvit otevřeně ani o temnějších stránkách života, jako jsou například drogy. Své písničky přesto pouští vždy i rodičům. „Vědí o mně úplně všechno. Myslím si, že to tak je správně, že člověk nemusí mít strach něco říct. Ve finále je rodina to jediné, co vám zůstane,“ míní.



Maminka Eva Mišíková je na svého syna pyšná. „Jsem moc ráda, že si Adam své písničky píše sám a je to opravdu jeho osobní zpověď. Věřím, že se to bude posouvat dál,“ chválí mladého muzikanta. „Jsme taková kreativní rodina. Máma má svoji kapelu, táta hraje. Všichni děláme rock’n’roll,“ dodává potěšeně Adam Mišík.



VIDEO: Adam Mišík, Dorian - PROUD: