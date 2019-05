Nevěra v našem vztahu byla oboustranná, přiznává Adam Mišík

„Když jsem psal písničky v šestnácti, výsledek nebyl tak úplně odrazem mě samotného. Jak textově, tak hudebně. Nebylo to úplně osobní a upřímné. Teď se snažím proti téhle vyžehlené image jít a při psaní vycházím více přímo ze svých osobních prožitků. V mém věku je každý další rok pro člověka hrozným skokem, dneska jsem už někdo úplně jiný,“ říká Mišík k otázce, jak vznikl jeho úspěšný singl Démoni.



Ten je o vztahu a následném rozchodu Mišíka s jeho bývalou partnerkou, modelkou Dianou Kratochvílovou.

„Náš vztah byl obrovskou láskou. Takovou tou největší, jakou si dokážeš představit. Pak se to však celé tak rychle pokazilo, že jsem si ani nedokázal uvědomit, jak se to mohlo stát. Nejsem první ani poslední. Každý muž si tím asi musí projít, aby si pak dával při výběru žen větší pozor,“ míní zpěvák.

„Děsí mě na tom jedna věc. Byl to tříletý vztah. Jaké to pak musí být, když jsou spolu lidé například patnáct let a pak přijdou během krátkého časového úseku na to, že žijí vedle někoho, koho vůbec neznají? To mi připadá šílené,“ říká Mišík.



Adam Mišík však upřímně přiznává, že ani on sám nebyl ve vztahu s Kratochvílovou dokonalým partnerem. „Taky jsem nebyl úplně dobrý přítel. Že bych byl úplně věrný, to se o mně taky nedalo nikdy říct. Bylo to oboustranné. Nechci, aby to vyznělo tak, že jen házím špínu. Realita je taková, že jsem taky udělal hodně hloupostí. Byli jsme spolu od mých osmnácti let. I když jsme se milovali, byli jsme si pak schopni takto ublížit. V této fázi mého života by ode mě měly holky spíše utíkat. Možná proto, že jsem pořád ještě zhrzený a nedokážu se k nikomu emocionálně uvázat,“ dodává Mišík.

Adama Mišíka bývalá láska údajně podváděla s jeho bratrancem Rudolfem Rudyšarem (poslaneckým asistentem předsedy KSČM Vojtěcha Filipa). „Společnost se mnohdy snaží tvářit, že je to normální. Ale lidé dělají často různé zvrácené věci,“ řekl Mišík nedávno v rozhovoru pro Top Star.



Po Dianě Kratochvílové chodil Mišík s úřadující Miss Czech Republic Denisou Spergerovou (18). Románek však nevydržel ani čtvrt roku. Oba měli prý na některé věci odlišné názory a tak se rozhodli vztah ještě v jeho počátcích ukončit.



VIDEO: Adam Mišík - videoklip Démoni: