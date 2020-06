Týrání zvířat rozhodně nepodporuji, odmítá kritiku po venčení tygra Plačková

„Mládě tygra není panák na hlazení pro kolemjdoucí na bratislavském sídlišti. Tygr je divoká šelma, no a ve srovnání se psy a kočkami mají tygři velmi jiné potřeby – tak jednoduché to je. Když je něco legální, neznamená to hned, že je to i morální a správné,“ zareagoval na fotografii Zuzany Plačkové s dvouměsíčním tygrem europoslanec Martin Hojsík.

Podle Hojsíka je největší problém v tom, že na Slovensku je stále povolen soukromý chov divokých zvířat, jako jsou tygři, lvi nebo medvědi. „Ačkoliv nevím, zda majitelé dělají něco nelegálního, je čas přemýšlet o morálce takového chovu. Tygr není kočka ani pes. Jsou to divoká zvířata, která mají úplně jiné potřeby než naši mazlíčci. Potřebují velký výběh, ne zahradu. Potřebují honit a dohnat ostatní šelmy, ne chodit po městě a být pro kolemjdoucí panáky,“ dodává europoslanec.

Plačková tvrdí, že nešlo o žádnou šarádu, ale o pomoc kamarádce, která má chovnou stanici s tygry. „Shodou okolností byla kamarádka s tygříkem v Bratislavě na veterině a zastavila se za mnou. Už delší dobu jí finančně pomáhám, aby zvířata měla co nejlepší podmínky a dostala se k dobrým klientkám, které se o ně postarají. Vůbec jsem o téhle pomoci nechtěla veřejně mluvit, je to jedna z mnoha charit, co dělám,“ vyjádřila se pro Blesk influencerka, která si za snímek na sociálních sítích vysloužila mnoho negativních komentářů.

„Chápu, že ta fotka je asi nevhodná a mohla někoho urazit, ale určitě nepodporuji žádné týrání zvířat, ani nic podobného. Naopak se starám, aby žila v přirozeném prostředí, aby jim bylo dobře, chtěla jsem to udělat potichu, aby o tom nikdo ani nevěděl,“ dodala Zuzana Plačková. Fotografii po několika dnech ze svého profilu smazala.

VIDEO: Zuzana Plačková v reality show Hotel Paradise (2012):