Soutěž Pevnost Boyard bude bez tygrů... až ti stávající odejdou do „penze“

Oblíbená francouzská televizní soutěž Pevnost Boyard přijde v budoucnu o jeden ze svých symbolů. Zmizí z ní tygři, kteří hlídají poklad. Natáčet bez těchto šelem chce ale produkční společnost až poté, co ty současné odejdou do „zvířecího důchodu“. To by však ale mohlo trvat i 17 let.