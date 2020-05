Nejhůř se zpívá, když vám nikdo nevěnuje pozornost, zavzpomínala Lenny

Nejste nervózní, že druhé album bude poměřováno mimořádným úspěchem prvního? Co když nevyvolá takové nadšení?

To první vznikalo bez nějakého tlaku a očekávání. Lidi už o mně sice jakžtakž věděli a znali můj hlas, jenomže v té době bylo venku jenom pár mých písniček. Debutové album se naštěstí extrémně povedlo, takže teď mě to malinko svazovalo. Nová deska se rodila po kouscích, první písnička je už z podzimu 2017. Proto jsem byla trošku nervózní, abych nakonec nezjistila, že je to dohromady každý pes jiná ves. Když jsem si k tomu ale sedla, začalo se mi to celé spojovat a já si řekla, že můžu mít čisté svědomí, protože jsme odvedli dobrou práci.