Všichni se se mnou chtějí vyfotit, říká hvězda seriálu Most!

Natáčení seriálu se Zdeňkovi Godlovi moc líbilo. Pochvaloval si, že měli v Mostě perfektní zázemí. Oblíbil si i herecké kolegy Martina Hofmanna nebo Jitku Čvančarovou. „A Martin je dobrej chlápek, dokonce mi na sebe dal telefon, že si někdy zavoláme. Dostal jsem i oba svoje dospělé kluky do komparzu. Kradou něco v servisu,“ pochlubil se.

Prozradil, že jejich role zlodějů bere s nadhledem a nevadí mu to. „Ne. Beru to, jak to je. My, Romáci, tedy dřív jsme byli cikáni, teď jsme Romáci, se furt kvůli něčemu urážíme. Je to stejně jenom komedie a já mám komedie rád. No tak pojďme ukázat, že se tomu zasmějeme a nebudeme se urážet. Ať si každý Romák myslí, co chce,“ řekl pro týdeník Téma.

Přestože mu pár věcí v scénáři občas trochu vadilo, bral je jako srandu. Přiznal ovšem, co je pro něj už za hranou a opravdu ho uráží. „Mně se třeba nelíbí, když mi někdo říká cikorka. To je hnusný slovo. Nevadí mi, když mi někdo řekne cikáne. Ale cikorka ne!“ prohlásil Zdeněk Godla.

Hvězda seriálu Most! se pochlubila, že je nyní opravdu populární. „Všichni se se mnou chtějí vyfotit. V Kauflandu mě lidi zastavují, na poště na mě nedávno volaly doručovatelky. Ale taky nás na internetu urážejí. Ale co, každý má svůj názor,“ uvedl Godla s tím, že ne vždy je filmování v pohodě.

„Nedávno jsem hrál ještě v seriálu Rapl, a to se mi nelíbilo, tam se nad nás povyšovali. Měli jsme zvlášť stan pro černé a pro bílé. Herci byli fajn, třeba Hynek Čermák nebo Alexej Pyško, ti jediní se s námi bavili. Při natáčení Mostu byla úplně jiná atmosféra, nádhera, sranda, dali jsme si pivečko, kávičku, všichni byli v pohodě,“ dodal.



Celý velký rozhovor se Zdeňkem Godlou o jeho bouřlivém mládí, rodině a také o tom, jak se dostal k filmu, najdete v týdeníku Téma.

VIDEO: Chánov není Jeruzalém! Tvůrci Čtvrté hvězdy uvádějí nový seriál Most! Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu