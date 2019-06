Jsem pyšná, kam až jsem došla, říká po zranění youtuberka Třešničková

„Ještě před pár měsíci jsem si sama nezvládla umýt vlasy a na začátku jsem bez pomoci ani nebyla schopna dojít do koupelny. Udělat si culík na hlavě pro mě bylo nemožné a potřebovala jsem i u takových drobností asistenci. Tu bezmoc si asi dokáže představit pouze ten, co to někdy zažil,“ napsala youtuberka na Instagramu k fotce z koupelny, kde je v košili a s ručníkem na hlavě.

„Každý den jsem se ale snažila přiblížit opět své samostatnosti. No a teď tady stojím a jsem na sebe pyšná, kam až jsem došla. Takové maličkosti a pro většinu samozřejmosti, kterých si ale mnohem více začnete vážit, když je na nějaký čas ztratíte,“ míní Kristýna Třešničková.

Yotuberka utrpěla v září minulého roku na dovolené v Istanbulu závažné popáleniny druhého stupně na pětatřiceti procentech těla včetně obličeje, krku a rukou. Při ohnivé show v jedné z nejznámějších místních restaurací jí přímo u obličeje explodovala část hořlavé směsi.

Letos v březnu Třešničková ukázala na sociálních sítích hojící se popálené ruce a v polovině května se svěřila, že poprvé po osmi měsících mohla s maminkou, babičkou a sestrou opustit na chvíli nemocnici.

V Turecku zatím pořád zůstává. Její přítel, podnikatel Viktor Hájíček, ovšem naznačil, že se její stav značně lepší. Youtuberka by se podle něj mohla vrátit do Česka už v létě.