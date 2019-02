Bude ten nejlepší táta, říká o princi Harrym těhotná vévodkyně Meghan

„Bude ten nejlepší táta,“ řekla těhotná Meghan jednomu z hostů na slavnostní recepci. Princ Harry zase vtipkoval o velkém břichu své manželky a přítomným oznámil, že jejich miminko bude nejspíš pěkný cvalík. Meghan a Harry očekávají narození prvního potomka koncem dubna, nebo začátkem května.

Blízcí přátelé vévodkyně pro magazín People promluvili o psychickém traumatu, které těhotná Meghan nejspíš prožívá. K pohodě podle nich nepřispívají negativní komentáře na sociálních sítích, které Kensingtonský palác monitoruje a snaží se je regulovat.

Stejně tak odsoudili chování Meghanina otce Thomase Markleho. Ten se naváží do královské rodiny a přes média posílá vzkazy své dceři, která podle něj s ním přerušila veškerou komunikaci. Meghan mu pak údajně napsala dopis, v němž ho prosí, aby ji přestal šikanovat.

„Obáváme se, jaký to bude mít dopad na ni a na miminko. Je špatné vystavovat ji takovému emočnímu traumatu, navíc když je těhotná,“ cituje magazín pětici blízkých přátel bývalé americké herečky, kteří si přáli zůstat v anonymitě.

Meghan přestala s otcem komunikovat po sérii jeho rozhovorů s bulvárem. Tvrdil, že jeho dcera je v paláci nešťastná, vyděšená a je na ni vyvíjen přílišný tlak. Královskou rodinu přirovnal k sektě.



Problémy s Thomasem Marklem se objevily už před květnovou svatbou jeho dcery s princem. Nechal se nafotit pro bulvár, jak si zkouší oblek na svatbu, cvičí, aby na slavný den zhubl, a jak na internetu zadal do vyhledávače jméno své dcery.

Všechno bylo zinscenováno a on ochotně spolupracoval s bulvárem, za což dostal tučný honorář. Na královskou svatbu do Windsoru nakonec nepřijel, údajně kvůli operaci srdce. Meghan pak k oltáři přivedl otec ženicha, princ Charles.

Oficiální svatební portrét prince Harryho a Meghan Markle, který pořídil Alexi Lubomirski (19. května 2018).

Manželku prince Harryho neustále v médiích a na sociálních sítích kritizuje také její starší nevlastní sestra Samantha. Před Vánocemi napsala rukou dopis, jehož fotografii pak prodala britskému tisku.

„Svátky jsou tu pro rodinu a jsou velmi sentimentální. Táta se tě snažil kontaktovat a je velmi zraněný, protože se mu vyhýbáš. Život je krátký a víš, že je táta úžasný. Prosím, dopřej mu tu radost v jeho posledních letech tím, že mu projevíš, že ho miluješ. Čas pro to právě nastal,“ uvedla Samantha Markle s tím, že jejich otec je na tom zdravotně velmi špatně.

„Doufám, že se to nestane, ale byla by to tragédie a bylo by to smutné, kdyby se s ní nemohl setkat a vyřešit to. Myslím, že by Meg čelila obrovské lítosti, kdyby to byly poslední Vánoce jeho života a ona ho nekontaktovala a nenapravila to. Nemá jistý žádný další den či týden, takže Meg musí jednat rychle. Hodiny odbíjejí rychle,“ dodala pro deník The Mirror.