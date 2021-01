Je to strašná nemoc, říká o covidu Martinová, jež přišla o pět členů rodiny

Milí rozumní lidé.

Nechápu mnohá opatření a postupy vlády a nesouhlasím s nimi stejně, jako mnozí z vás. Ale moc vás prosím, vydržte ještě dál ten "celibát". Zúčtování nechte k volbám a svůj nesouhlas vyjádřete tím, že k nim všichni poctivě přijdete. Noste roušky a buďte tím zodpovědní především ke svým blízkým. Vím o čem mluvím.

Přišly jsme se sestrou "díky"covidu v průběhu dvou měsíců o značnou část naší rodiny. Bratrance, tetu, sestřenici... Ale hlavně maminku i tatínka. V...ěřte, že je to strašná nálož. Maminku i tatínka jsme naposledy viděly na covidové jednotce v nemocnici v Náchodě. Nutno poděkovat lékařům i setřičkám, s jakou péčí a empatií se věnují pacientům a vlastně i jejich zoufalým blízkým. A to navzdory tomu, jak jsou vyčerpaní. (Narozdíl od nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, kde jsou chladní jako kámen a ani vás neinformují, že u nich, v našem případě tatínek, covidem onemocněl a převážejí jej jinam!!) Kdybyste to přátelé viděli, nikdy už nebudete tvrdit, že je covid rýmička! Je to strašná nemoc a lékaři i sestřičky v Náchodě mě prosili, ať se o tyto dojmy dělím, kde se dá. Považuji to tedy i za svou povinnost a způsob, jak jim alespoň něčím pomoci.

Proto ještě jednou prosím....vydržme to ještě a nepodceňujme neviditelného nepřítele.

A ještě touto cestou prosím taky Vás, pane Václave Klausi. Mají-li být Vaše poslední výstupy součástí vaší prezidentské kampaně, jděte jinou cestou. A hlavně jinam!

Věra Martinová v.r.